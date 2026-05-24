الاضطرابات الجيوسياسية وتعثر إمدادات الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والعقارات السعودية

تقرير مفصل يتناول تراجع واردات كوريا الجنوبية من نفط الشرق الأوسط، وتوجهات البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بسبب أزمة إيران، وتحليل أداء السوق العقاري السعودي في ظل التشريعات الجديدة.

تشهد الساحة ال اقتصاد ية العالمية حالة من الاضطراب الملحوظ نتيجة التداخل العميق بين التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والسياسات النقدية للدول الكبرى، وهو ما ظهر جلياً في التحولات الجذرية التي شهدتها واردات الطاقة في شرق آسيا.

فقد سجلت كوريا الجنوبية تراجعاً حاداً في وارداتها من النفط الخام القادم من منطقة الشرق الأوسط بنسبة تجاوزت 37 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، حيث انخفض حجم الواردات من 10.96 مليون طن في العام السابق إلى نحو 8.46 مليون طن. هذا التراجع يعكس حالة من القلق الاستراتيجي تجاه استقرار الإمدادات في ظل النزاعات القائمة، مما دفع سيول إلى إعادة تقييم مصادر طاقتها.

وبحسب البيانات الإحصائية، انخفضت حصة النفط الشرق أوسطي من إجمالي الواردات الكورية من 65.2 في المائة إلى 53.1 في المائة. وقد كان التأثير الأكثر وضوحاً في تراجع الإمدادات من المملكة العربية السعودية، المورد الرئيسي لكوريا، بنسبة 37.6 في المائة لتصل إلى 2.146 مليون طن، بينما شهدت الواردات من العراق والكويت انهياراً أكبر بنسب بلغت 42.4 في المائة و98.2 في المائة على التوالي، في حين توقفت التدفقات النفطية من دولة قطر تماماً.

وفي مقابل هذا التراجع، اتجهت كوريا الجنوبية نحو تعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة التي شهدت زيادة في صادراتها النفطية إلى سيول بنسبة 13.4 في المائة، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الإقليمية. وعلى صعيد السياسات النقدية في أوروبا، يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً متزايدة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة موجات التضخم المتصاعدة.

وأشار مارتن كوشر، عضو مجلس محافظي البنك، إلى أن التوجه نحو رفع الفائدة في الشهر المقبل أصبح احتمالاً قوياً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام وشامل بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح كوشر أن التضخم قد يتجاوز التوقعات السابقة لهذا العام، مما يضع المستهلكين الأوروبيين تحت ضغط إضافي بعد صدمات الأسعار التي عصفت بالأسواق سابقاً.

ويرتبط هذا التصعيد بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً نتيجة الحرب في إيران، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية في منطقة اليورو. ورغم ذلك، تلوح في الأفق آمال دبلوماسية من خلال تحركات الإدارة الأمريكية، حيث أشار الرئيس دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع، وهو ما قد يغير المسار الاقتصادي ويخفف الضغوط على البنوك المركزية العالمية.

وفي سياق متصل بالديناميكيات الدولية، شهدت العلاقات الأمريكية الهندية تحركاً دبلوماسياً مكثفاً حيث ناقش ماركو روبيو مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي قضايا التجارة والطاقة لتعزيز الروابط الاستراتيجية، في وقت تسعى فيه الهند للسيطرة على خسائر شركات تكرير النفط المملوكة للدولة عبر رفع أسعار البنزين والديزل للمرة الثالثة في فترة وجيزة. أما في العراق، فقد أكدت الحكومة عدم تقدمها بطلب رسمي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي حتى الآن، مما يشير إلى محاولة إدارة الموارد المالية بحذر في ظل التقلبات العالمية.

وقد انعكست هذه الحالة من عدم اليقين على الأسواق المالية، حيث تذبذبت الأسهم الآسيوية واستقرت قيمة الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في ستة أسابيع، وسط ترقب عالمي لنتائج المفاوضات السياسية. وبالانتقال إلى المنطقة العربية، يظهر القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية حالة من النضج المؤسسي المدعوم بالتشريعات الجديدة.

فرغم تراجع إجمالي الأرباح بنسبة 30.56 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، إلا أن هذا التراجع يُفسر على أنه نتيجة طبيعية لتباطؤ وتيرة المضاربات العقارية وتغير في طرق الاعتراف المحاسبي بالإيرادات، وهو ما يعكس تحول السوق نحو الاستدامة بدلاً من الربح السريع. وقد نجحت الشركات العقارية في تحقيق مبيعات مليارية تجاوزت 1.75 مليار دولار، مع صافي أرباح بلغ 378.42 مليون دولار، مما يؤكد متانة الأسس التشغيلية للسوق السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية، مما يمهد الطريق لنمو أكثر استقراراً ونضجاً في المستقبل القريب





النفط الخام البنك المركزي الأوروبي التضخم العالمي العقارات السعودية الأمن الطاقي

