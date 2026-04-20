الاضطرابات الجيوسياسية تهز الأسواق العالمية وأسعار النفط تقفز وسط مخاوف من تعطل إمدادات مضيق هرمز

تباين حاد في الأسواق العالمية حيث قفزت أسعار النفط متأثرة بتوترات الشرق الأوسط، في حين تراجعت البورصات الأوروبية بينما استمرت الأسواق الآسيوية في تسجيل مكاسب قياسية رغم المخاطر.

شهدت الأسواق العالمية حالة من الترقب والحذر الشديد في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث تسببت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط في إحداث تباين حاد في أداء البورصات الدولية. وقد جاء هذا الاضطراب نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن سلامة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، حيث أدت الأنباء عن توقف حركة الشحن إلى قفزة فورية في أسعار النفط الخام. سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 6 بالمئة لتصل إلى مستويات 95.

36 دولار للبرميل، وهو ما يعكس حالة القلق السائدة في أوساط المستثمرين من احتمالية تعطل الإمدادات وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يسعى للتعافي من ضغوط التضخم، في حين لا يزال المتداولون يتمسكون بآمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية تهدئ من روع الأسواق. على صعيد الأسواق الأوروبية، سادت موجة من الهبوط الحاد في بداية الجلسات، حيث تفاعل المستثمرون بسلبية مع تدهور الموقف بين الولايات المتحدة وإيران بعد عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وقد انعكست هذه الحالة على المؤشرات الرئيسية، حيث سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفاضاً بنسبة 0.9 بالمئة، في حين تكبدت الأسواق الألمانية والفرنسية خسائر أكبر بلغت 1.3 بالمئة و1.1 بالمئة على التوالي، وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة، وسط ترقب لما ستؤول إليه بيانات التضخم البريطانية ومؤشرات مديري المشتريات في القارة العجوز خلال الأيام القادمة، والتي من المتوقع أن تزيد من حدة التقلبات في ظل استمرار الضبابية السياسية. في المقابل، خالفت الأسواق الآسيوية التوجه العالمي السائد وأظهرت مرونة لافتة، حيث تجاهلت المؤشرات في طوكيو وتايبيه وسيول المخاطر الجيوسياسية المحدقة، وواصلت مسارها الصاعد بفضل توقعات متفائلة بأرباح الربع الأول. ونجحت الأسهم التايوانية في ملامسة مستويات قياسية تاريخية، بينما اقتربت الأسواق اليابانية والكورية الجنوبية من قمم غير مسبوقة، مدعومة بمكاسب واضحة في مؤشرات مثل هانغ سنغ ونيكاي وكوسبي. وبينما تتجه أنظار وول ستريت إلى نتائج الشركات الأمريكية القوية، تظل أعين العالم مسلطة على مضيق هرمز، حيث إن أي تطور إضافي في حركة الشحن سيلعب الدور الحاسم في تحديد اتجاهات الأسواق في المدى القريب، خاصة مع وجود أجندة اقتصادية مزدحمة بالبيانات الأمريكية والأوروبية التي ستحدد مسار السياسات النقدية والنمو العالمي في الفترة القادمة





