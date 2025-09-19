الاعتراف بفلسطين: ضغوط دولية متزايدة تواجه معارضة أمريكية وإسرائيلية

في ظل تصاعد الضغوط الدولية للاعتراف بدولة فلسطين، تواجه هذه الخطوة معارضة قوية من الولايات المتحدة وإسرائيل. يستعرض هذا التقرير المواقف المتعارضة، ويسلط الضوء على التاريخ المعقد للقضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه تحقيق حل الدولتين.

أبدى رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو غضباً شديداً تجاه الإعلانات الأخيرة المتعلقة ب الاعتراف بدولة فلسطين ، واصفاً هذه القرارات بأنها بمثابة مكافأة لـ 'إرهاب حماس الوحشي'. كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة لهذه الخطوة. القضية ال فلسطين ية ال إسرائيل ية معقدة ومتشابكة، حيث تفتقر فلسطين إلى حدود متفق عليها دولياً وعاصمة معترف بها وجيش نظامي، وذلك بسبب الصراع المستمر والاحتلال ال إسرائيل ي للأراضي ال فلسطين ية.

السلطة الفلسطينية، التي تشكلت في أعقاب اتفاقيات السلام في التسعينيات، لا تملك سيطرة كاملة على أراضيها أو شعبها، خاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، والوضع المأساوي في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة، مما يبرز الطابع الرمزي للاعتراف بدولة فلسطين، على الرغم من أهميته السياسية والأخلاقية، إذ أنه لن يحدث تغييراً جوهرياً على أرض الواقع. \ أشار وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد لامي، إلى المسؤولية الخاصة التي تتحملها بريطانيا في دعم حل الدولتين، مستذكراً وعد بلفور لعام 1917 الذي أعلن فيه دعم بريطانيا لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة عدم المساس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين. هذه التصريحات تعكس تاريخاً طويلاً من التعقيد والالتزامات المتضاربة في المنطقة. بينما يؤكد مؤيدو إسرائيل على أن وعد بلفور لم يشر صراحةً إلى الفلسطينيين، فإن المنطقة التي كانت تُعرف سابقاً باسم فلسطين، والتي حكمتها بريطانيا بموجب انتداب عصبة الأمم، كانت دائماً قضية دولية غير مكتملة. شهدت الساحة السياسية تكراراً لعبارة 'حل الدولتين'، والتي تشير إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لكن الجهود الدولية لتحقيق هذا الحل باءت بالفشل، بسبب استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي. \ تحظى فلسطين حالياً باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. مع إعلان بريطانيا وفرنسا عن نيتهما الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، من المحتمل أن تحظى فلسطين بدعم أربعة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي. هذا التحول يضع الولايات المتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل، في موقف الأقلية. على الرغم من أن العديد من الرؤساء الأمريكيين عبروا عن دعمهم لقيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف، إلا أن إدارة دونالد ترامب مالت بشدة لصالح إسرائيل. الحكومات البريطانية المتعاقبة تحدثت عن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها ربطت ذلك بعملية السلام، ويفضل أن يتم ذلك بالتعاون مع الحلفاء الغربيين، وفي اللحظة المناسبة، معتبرةً أن أي بادرة حسن نية منفردة لن تغير شيئاً على أرض الواقع. إن مشاهد الجوع في غزة، والغضب المتزايد إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية، والتغيرات في الرأي العام العالمي، كلها عوامل لعبت دوراً في الوصول إلى هذه النقطة.





