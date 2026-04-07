الاعتدال: بين المبالغة والتقليل في تقدير الأمور

مقالة تسلط الضوء على أهمية الاعتدال في جميع جوانب الحياة، وتأثير المبالغة في تقدير الأمور، وتأثيرها على العلاقات والمشاعر. كما تتناول المقالة أهمية الإعلام المرئي في عصر الذكاء الاصطناعي، وأهمية العلاقات الإنسانية، وبر الوالدين.

نستطيع أن نُضخّم الأمور أو نُقلّصها كما نشاء، لكنها في النهاية تظهر على حقيقتها. في حياتنا اليومية، لا تتعبنا الأشياء دائمًا بقدر ما يتعبنا تقديرنا لها. نأخذ موقفًا عابرًا فنبالغ في تقديره، أو لحظةً عادية فنحمّلها أكثر مما تحتمل، ثم نستغرب كيف يتغيّر إحساسنا بها. المبالغة ليست مجرد كلام، بل هي في أساس النظرة. تظهر في المدح المفرط، في العتاب الذي يثقل العلاقة، في الغضب المتزايد، في الحزن المؤذي للنفس، وفي الفرح الذي يتجاوز حجم الحدث. في تلك اللحظات، قد لا تبدو المبالغة خطأً.

قد تُفسَّر على أنها حماس، أو طيبة، أو حرص، لكن أثرها يظهر لاحقًا، حين تهدأ الأمور وتعود إلى حجمها الطبيعي. عندها ندرك أن المشكلة لم تكن في الواقع، بل في الصورة التي رسمناها له. كلما زاد التقدير عن حده، اتسعت الفجوة بين ما توقعناه وما حدث، وبدأ الإحساس بالخذلان، ليس لأن الواقع قاسيًا، بل لأننا رفعنا السقف أكثر مما ينبغي. المبالغة لا تغيّر الحقيقة، لكنها تغيّر طريقة توقعاتنا لها. تجعل الأمر يبدو أكبر في أعيننا، ثم تعيده الحياة إلى حجمه الحقيقي، فتشعرنا أن شيئًا قد نقص، مع أنه لم يكن موجودًا في الأصل. لهذا السبب، غالبًا ما لا تكون المبالغة إضافة، بل عبئًا خفيًا يثقل المشاعر، ويُربك التقدير، ويأخذ من الوقت أكثر مما يستحق. قد تكون سارقًا هادئًا للعمر، حين نعيش على توقعات مرتفعة لا تقوم على أساس سليم. لهذا، جاء التأكيد على الاعتدال؛ فهو أصل في الشريعة، وميزان تُضبط به الحياة. قال الله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾، وقال النبي ﷺ: «هلك المتنطعون». غالبًا، ما جاوز حده تغيّر أثره، حتى لو كان في أصله حسنًا. الاعتدال لا يعني التقليل، بل يعني أن نرى الشيء كما هو، لا أكثر ولا أقل. أن نعطي كل موقف حقه، وكل شعور حجمه، وكل توقع مداه. وحين يستقيم التقدير، تصبح النهايات أقرب لما توقعناه، فتتضاءل مساحة الخيبة، وربما تضيق حتى تكاد تختفي، ويكون ما نعيشه أصدق، وأهدأ، وأبقى. تبقى للمبالغة مساحة ضيقة، تُقدَّر بقدرها، في إصلاح ذات البين، حين تُستخدم بحكمة لا عادة، ولغرض الجمع لا التضليل، وبقدر لا يُبنى عليه حكم ولا يُغيَّر به حق. \في سياق آخر، ومع التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا والإعلام، يصبح من الضروري النظر في مستقبل الإعلام المرئي في عصر الذكاء الاصطناعي. قبل أكثر من عشرين سنة، خلال دراستي للإذاعة والتليفزيون في جامعة الملك سعود، أمضيت وقتًا في استوديوهات القسم، وتعلمت كيفية إعداد البرامج، وكيفية التعامل مع التقنيات الحديثة آنذاك. اليوم، مع ظهور الذكاء الاصطناعي، يواجه الإعلام المرئي تحديات وفرصًا جديدة. يجب على العاملين في هذا المجال التكيف مع هذه التغيرات، واستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، وتوزيعه، والتفاعل مع الجمهور. يتطلب ذلك فهمًا عميقًا للتقنيات الجديدة، والقدرة على الإبداع، وتقديم محتوى قيم ومؤثر. من الضروري أيضًا مراعاة الجوانب الأخلاقية والقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والتأكد من حماية حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على الشفافية والمصداقية في العمل الإعلامي. إن مستقبل الإعلام المرئي يعتمد على قدرته على التكيف مع هذه التغيرات، وعلى استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى، وتوسيع نطاق الوصول، وتعزيز التفاعل مع الجمهور.\من ناحية أخرى، تبرز أهمية العلاقات الإنسانية في حياتنا. ليست كل علاقة قابلة للاستعادة، ولا كل ود يمكن ترميمه. فبعض العلاقات لا تكسر القلب فحسب، بل تثقل الروح، وتطفئ في النفس بهجتها. من منا لا يمتلك صديقًا أو خِلًّا؟ فالإنسان اجتماعي بطبعه، ولا يمكنه العيش دون أن يكون محاطًا بأشخاص يدعمونه ويساندونه. يجب أن نتعلم كيفية الحفاظ على العلاقات الجيدة، وتجنب العلاقات السامة التي تستنزف طاقتنا وتؤثر سلبًا على صحتنا النفسية. قد يكون البعد في بعض الأحيان هو الحل الأمثل، إذا كانت العلاقة تؤذينا أكثر مما تفيدنا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نولي اهتمامًا خاصًا لبر الوالدين، فهو دين يجب الوفاء به في الكبر. هناك الكثير من القصص التي يجب أن تروى وتسمع، خاصة تلك التي تتصل ببر الوالدين، والتي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف. في عالمنا المعاصر، ومع التحديات التي تواجهها المجتمعات، تظهر أهمية التضامن والتعاون، وتقديم الدعم للدول التي تمر بأزمات. المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، دائمًا ما تكون في مقدمة الدول التي تقدم المساعدة والمشورة، وهذا يعكس قيمها الإسلامية والإنسانية. يجب علينا أن ندرك أهمية دور المملكة في العالم، وأن نقدر جهودها في دعم الاستقرار والتنمية. كما يجب على المؤسسات التعليمية والإعلامية أن تولي اهتمامًا أكبر بنشر المعلومات الهادفة، وتجنب التركيز على الجوانب السلبية فقط، وتقديم صورة متوازنة عن العالم. يجب أن ندرك أن المبالغة في أي شيء، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة





