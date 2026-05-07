الاستراتيجية الإماراتية للطاقة والتحول الاقتصادي بعيداً عن قيود أوبك

تحليل لرؤية الإمارات في تحقيق الاستقرار الإقليمي عبر سياسة الطاقة، ومناقشة تحول اقتصادها نحو التنويع وتقليل الاعتماد على النفط مع استعراض بيانات إنتاج أوبك 2024.

في تحليل استراتيجي معمق يعكس التحولات الجذرية في الرؤية الاقتصادية والسياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كشف السفير العتيبة من خلال مقال رأي مفصل نُشر في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن ملامح السياسة الخارجية والطاقوية للدولة، مؤكداً أن المصلحة الوطنية العليا للإمارات تكمن في وجود محيط إقليمي مستقر وهادئ، بعيداً عن الاضطرابات والنزاعات التي قد تعيق مسارات التنمية.

وأوضح العتيبة أن استراتيجية الإمارات في قطاع الطاقة ليست مجرد خطة اقتصادية لتعظيم الأرباح، بل هي أداة دبلوماسية موجهة نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك قدرات فائضة وبنية تحتية متطورة تسمح لها بتوسيع نطاق إنتاجها من الطاقة لضمان تدفق الإمدادات العالمية، مما يقلل من حدة التوترات الناتجة عن نقص الطاقة في الأسواق الدولية. وفيما يتعلق بالهوية الاقتصادية للدولة وعلاقتها بمنظمة أوبك، أشار العتيبة إلى نقطة جوهرية تتمثل في أن الإمارات لم تعد دولة تعتمد بشكل كلي أو أساسي على النفط كما كان الحال في العقود الماضية.

وأوضح أن منظمة أوبك تأسست في الأصل لدعم الدول التي يمثل النفط فيها العمود الفقري الوحيد للاقتصاد، بينما نجحت الإمارات في تنويع مصادر دخلها بشكل كبير، حيث باتت مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تقل عن ربع القيمة الإجمالية. هذا التحول الهيكلي جعل من الطاقة محركاً اقتصادياً يدعم استثمارات ضخمة في قطاعات أخرى، ومن أبرزها الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلت قيمتها إلى نحو 1.4 تريليون دولار، مما يعكس رغبة الدولة في بناء شراكات استراتيجية عالمية تتجاوز حدود تجارة النفط التقليدية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والتمويل والصناعة.

وعلى صعيد الأرقام والإحصائيات التي تعكس موازين القوى داخل سوق الطاقة العالمي، تشير بيانات معهد الطاقة لعام 2024 إلى أن دول منظمة أوبك لا تزال لاعباً محورياً، حيث استحوذت على نحو 34.9% من إجمالي الإنتاج النفطي العالمي. وتصدرت المملكة العربية السعودية هذه القائمة بإنتاج ضخم بلغ نحو 9.2 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، وهو ما يمثل وحده 11.1% من الإنتاج العالمي.

تلتها في الترتيب كل من العراق وإيران بإنتاج متقارب بلغ 4.34 و 4.30 ملايين برميل يومياً على التوالي، بنسبة مساهمة بلغت 5.2% لكل منهما من الإنتاج العالمي. أما الإمارات فقد سجلت إنتاجاً بلغ 3.31 ملايين برميل يومياً بنسبة 4% من الإنتاج العالمي، بينما جاءت الكويت في المرتبة الخامسة بإنتاج 2.41 مليون برميل يومياً. وتضم منظمة أوبك حالياً 12 دولة عضو تشمل السعودية، والإمارات، والعراق، وإيران، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وفنزويلا، والغابون، والجزائر، والكونغو، وغينيا الاستوائية.

وتهدف هذه المنظمة من خلال تنسيق مستويات الإنتاج إلى التأثير المباشر في الإمدادات العالمية وبالتالي التحكم في الأسعار، وهو ما يضمن نوعاً من التوازن في السوق. ومع ذلك، فإن التوجهات الإماراتية الأخيرة تشير إلى رغبة في الحصول على مساحة أكبر من المرونة الاستراتيجية.

فكون الإمارات تُصنف ضمن أكبر ثلاثة منتجين داخل المنظمة، فإن أي توجه نحو تقليل الاعتماد على قيود الحصص التي يفرضها التحالف بقيادة السعودية قد يمنح أبوظبي قدرة أكبر على زيادة إنتاجها واستغلال بنيتها التحتية المتطورة، مما يعزز من دورها كمزود موثوق للطاقة في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم. ختاماً، يمكن القول إن الرؤية الإماراتية تتجه نحو موازنة دقيقة بين الالتزام بالعمل الجماعي ضمن التكتلات النفطية وبين السعي لتحقيق استقلالية اقتصادية تتيح لها المناورة في سوق عالمية متقلبة.

إن التركيز على تنويع الاقتصاد والاستثمار في الأسواق العالمية، بالتوازي مع تطوير القدرات الإنتاجية للطاقة، يجعل من الإمارات نموذجاً للدولة التي تستخدم مواردها الطبيعية كجسر نحو مستقبل مستدام وأكثر استقراراً، مؤكدة أن القوة الحقيقية لا تكمن في كمية النفط المستخرج فحسب، بل في كيفية تحويل هذه الثروة إلى أدوات نفوذ اقتصادي وسياسي تدعم السلم والاستقرار الإقليمي والدولي





