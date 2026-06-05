الادعاء الألماني يطلب السجن مدى الحياة لمعاد للإسلام دهس 6 في سوق ميلادي

طالب الادعاء العام الألماني بأقصى عقوبة بحق طبيب نفسي سعودي المنشأ دهس 6 أشخاص وأصاب أكثر من 300 في سوق ميلادي بماغدبورغ عام 2024، معترفا بالتخطيط لكنه نفى تعمّد القتل.

طالب الادعاء العام الألماني بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة على رجل معاد للإسلام اعترف بدهس ستة أشخاص في سوق ميلادي بمدينة ماغدبورغ في شرق ألمانيا عام 2024 ما أسفر عن مقتلهم.

والتمس المدعون العامون تطبيق أقصى عقوبة قانونية ممكنة بحق المتهم، وهو طبيب نفسي وناشط مناهض للإسلام مولود في السعودية يُدعى طالب جواد العبد المحسن. ووصف الادعاء أمام المحكمة الهجوم -الذي تسبب كذلك في إصابة أكثر من 300 شخص بجروح- بأنه فعل يتجاوز كل تصور. وأكد المدعي العام ماتياس بوتشر أن الاعتداء كان مخططا له مسبقا بفترة قبل تنفيذه، لافتا إلى أنه خلّف معاناة مستمرة لا يمكن وصفها للضحايا وعائلاتهم.

وأقر العبد المحسن خلال جلسات المحاكمة بالتخطيط للهجوم، مستدركا بنفي تعمده دهس المارة. واتسمت شهادته أمام المحكمة بالتناقض في بعض الأحيان، فضلا عن امتلائها بنظريات مؤامرة غريبة وإشارات متبنية لأفكار اليمين المتطرف. وكان المتهم قد اعترف في افتتاح جلسات محاكمته خلال شهر نوفمبر بأنه كان يقود المركبة، حين اقتحم بسيارة مستأجرة سوداء اللون من طراز بي إم دبليو السوق المزدحم في العشرين أواخر 2024.

ووفقا لمصادر قضائية، فإن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية حادة، إلا أن الخبراء النفسيين أكدوا مسؤوليته الجنائية عن أفعاله. وتعكس هذه القضية تعقيدات العنف السياسي والديني في ألمانيا، حيث يحاكم رجل من أصل سعودي بتهمة ارتكاب هجوم على سوق ميلادي. وقد أثار الحادث جدلا واسعا حول سياسات اللجوء والهجرة في البلاد. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر لرويترز بأن انفجارا وقع في ميناء الفحل بسلطة عمان أدى إلى توقف تحميل النفط الخام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. وتتابع السلطات العمانية الموقف عن كثب لاستئناف العمليات في الميناء الذي يعد أحد أهم مرافئ تصدير النفط في المنطقة





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ألمانيا ماغدبورغ إرهاب محاكمة السعودية

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