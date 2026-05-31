الاحتفالات بفوز باريس سان جيرمان تتحول إلى شغب واعتقالات واسعة في العاصمة

انطلقت احتفالات فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في باريس بمشهد من الفوضى، ما أسفر عن وفاة شاب، وإصابة آخر، واعتقال ما يقرب من 780 شخصًا، إلى جانب هجمات بنقلات نارية وأعمال نهب في عدة مدن فرنسية.

بعد فوز باريس سان جيرمان بحلم السنوات في نهائي دوري أبطال أوروبا ، تحولت أجواء الاحتفال إلى مشهد من الفوضى و الاشتباكات في شوارع العاصمة. أظهر مكتب الادعاء العام في باريس أن الحادث الأهم كان وفاة شاب نتيجة سقوطه من دراجة نارية من نوع "موتوكروس" على الطريق الدائري، إلى جانب إصابة شخص آخر بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم بسلاح أبيض.

الشرطة أوقفت ما يقرب من 780 مواطنًا في مختلف أحياء المدينة، ما يعكس زيادة بنسبة 32 بالمئة عن عدد الاعتقالات التي شهدتها الاحتفالات الأخيرة للمعركة القارية للعام الماضي. وزير الداخلية لوران نونيز أوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تجاوزات ارتكبتها مجموعة من المشجعين الذين سعىوا إلى انتهاك القواعد الأمنية، مؤكداً أن قوات الأمن كانت جاهزة للتعامل مع أي طارئ وأعادت فتح الطريق الدائري بعد أربعة محاولات إيجاد حلول سريعة لتجنب الازدحام.

الأعمال العنيفة امتدت إلى ما لا يقل عن خمسة عشر مدينة فرنسية، حيث سُجلت حالات نهب في رين وستراسبورغ وكليرمون-فيران وغرونوبل، فضلاً عن إطلاق قذائف ألعاب نارية واستهداف الشرطة في جادة الشانزليزيه، حيث تجمع ما بين أربعة إلى خمسة آلاف مشجع قبل أن يتسلل آلاف آخرون إلى الساحات بعد انتهاء المباراة. في دائرة الثامنة حاول مجموعة من الأشخاص اقتحام مركز للشرطة قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم، بينما سجّلت دائرة الخامسة سقوط رجل سكران في نهر السين بعد فقدانه للوعي.

في ساحة "بارك دي برانس" حاول نحو مائة وخمسون شخصًا اقتحام إحدى بوابات الملعب، لكن التدخل الفوري للشرطة أعاد الهدوء إلى المكان. السلطات الأمنية شدّدت على أنها أعدّت خطة تفصيلية لضمان سلامة الفعاليات المتعددة التي أقيمت في باريس في ذلك اليوم، بما في ذلك مباراة الرغبي، وبطولة رولان غاروس للتنس، وحفل المغنية آيا ناكامورا، بالإضافة إلى حفلة الراب التي قدمها دامسو.

تضمن ذلك حشد ما يزيد عن 22 ألف ضابط شرطة ودركي، من بينهم ثمانية آلاف في العاصمة وضواحيها، مع توقيف 416 عملية في منطقة باريس الكبرى فقط. كما أُغلق عدد من خطوط النقل العام لتفادي الازدحام وتأمين سلامة الركاب والسائقين. في ختام الفعاليات، سيُعقد مسيرة احتفالية في ساحة شان-دو-مارس على أمل حضور نحو مائة ألف شخص، يتلقى الترحيب من الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

رغم كل هذه التحديات، يبقى فوز سان جيرمان علامة فارقة في تاريخ الرياضة الفرنسية، لكنه يسلط الضوء على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في المناسبات الجماهيرية الكبيرة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث





