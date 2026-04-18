الاستعدادات تتسارع لإجراء انتخابات مجلس الشعب في الحسكة السورية

بدأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الخطوات العملية لإجراء الانتخابات في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بهدف تعزيز الاندماج السياسي والاجتماعي، وسط توقعات بتوسيع التمثيل ليعكس تنوع المحافظة.

تتجه محافظة الحسكة ، شمال شرقي سوريا ، نحو استكمال الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس الشعب ، وذلك بعد بدء اللجنة العليا للانتخابات خطواتها العملية في هذا الشأن. وقد عقد اجتماع موسع في مبنى المحافظة، السبت، حضره محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وفريق البعثة الرئاسية برئاسة العميد زياد العايش، ومديرية الشؤون السياسية. الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة أفضل السبل لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وفعالية.

ويتمثل دور الفريق الرئاسي، الذي يتولى متابعة تنفيذ اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) المبرم بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في هذه العملية الانتخابية في الجانب التنسيقي، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه عمل اللجنة العليا واللجان الفرعية.

وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات، أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أن ذلك يعتمد على استكمال كافة الإجراءات اللازمة. وتشمل هذه الإجراءات تشكيل اللجان الفرعية في المناطق خلال الأسبوع القادم، يليها تشكيل الهيئات الناخبة، ثم إجراء الانتخابات الفعلية.

وتعمل اللجنة العليا واللجان الفرعية على توسيع التمثيل في الهيئات الناخبة لتعكس تنوع محافظة الحسكة بشكل مرضٍ، حيث ستضم الهيئات نسبة 70 في المائة من الكفاءات و30 في المائة من الوجهاء والأعيان.

من جانبه، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، أن الاجتماع شهد أجواء إيجابية، وأن نجاح العملية الانتخابية في الحسكة سيشكل خطوة إيجابية جديدة نحو الاندماج السياسي والاجتماعي. وأضاف نجمة أن اللجنة العليا عقدت عدة لقاءات، أبرزها مع محافظ الحسكة، وتم الاتفاق على البدء بالخطوات العملية للانتخابات.

وبموجب الاتفاق، ستتشكل اللجان الفرعية التي ستقوم بدورها باقتراح أسماء أعضاء الهيئات الناخبة. وقد أبدى كل من اللجنة العليا والمحافظ والوفد الرئاسي تفاعلاً عالياً وتعاوناً وثيقاً لتشكيل هذه اللجان والهيئات.

وتخصص محافظة الحسكة عشرة مقاعد في مجلس الشعب. وقد تم انتخاب مقعد واحد بالفعل في منطقة رأس العين، بينما تتبقى تسعة مقاعد موزعة على مناطق الحسكة والمالكية والقامشلي.

ويؤكد نجمة أن تشكيل الهيئات الناخبة سيراعي التنوع الموجود في المحافظة، وأن نجاح الانتخابات في الحسكة يعتبر خطوة إيجابية جديدة في إطار الاندماج السياسي والاجتماعي، ونقطة انطلاق حقيقية لعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في سوريا.

يذكر أن وفداً من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب وصل إلى مطار القامشلي، في أول رحلة قادمة من مطار دمشق منذ تسلم الحكومة السورية إدارة المطار، وذلك تنفيذاً لاتفاق 29 يناير.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أعلن في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي أن أولى جلسات مجلس الشعب ستُعقد نهاية أبريل (نيسان) الحالي، وأن جدول أعماله سيتضمن صياغة الدستور والعديد من التشريعات.

وسبق للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن أجلت انتخابات مجلس الشعب في محافظات الحسكة والرقة والسويداء بسبب التحديات الأمنية. وقد جرت الانتخابات في أكتوبر 2025 بنظام انتخابي غير مباشر، وتم انتخاب 140 عضواً من أصل 210، فيما يختار الرئيس الجمهورية الأعضاء السبعين المتبقين.

ومع انتهاء العملية الانتخابية في الحسكة، تكون قد شملت جميع المحافظات السورية ما عدا السويداء. وشهدت محافظة الرقة الانتخابات في مارس الماضي، وفاز فيها أربعة أعضاء عن دائرتي الرقة والطبقة.





