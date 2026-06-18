الاحتلال الإسرائيلي يعدم طفلاً فلسطينياً أمام والده في غزة.. جريمة تعيد مشاهد قتل محمد الدرة

في جريمة بشعة تعيد إلى الأذهان مأساة إعدام الطفل محمد الدرة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل ريان بهاء أبو العجين البالغ من العمر سنتين فقط، أمام والده المصاب في منطقة آمنة بوسط قطاع غزة، وسحلته مع جثة طفله ورفضت إسعافهما.

في حادثة مروعة تعيد إلى الأذهان مشاهد إعدام الطفل محمد الدرة قبل أكثر من ربع قرن، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل ريان بهاء أبو العجين ، الذي لم يتجاوز عامه الثالث، أمام أعين والده المصاب، في منطقة آمنة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة .

وفق رواية الأب بهاء أبو العجين، الذي يرقد حالياً في مستشفى شهداء الأقصى مصاباً بقدميه وجروح خطيرة، فإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عليه وهو يحاول الفرار حاملاً طفله، ثم سحلته على الأرض بينما كان الطفل جثة هامدة بين يديه، ولفته بكيس بلاستيكي وألقوه كأنه بلا valore. روى الأب腹细节 للأناضول، مشيراً إلى أن الجنود رفضوا كل توسلاته لتقديم الإسعاف لابنه أو له، وتركوه ينزف لساعات طويلة، بل وعمدوا إلى إيذائه جسدياً أثناء نقله بين المواقع العسكرية، وربطوا قدميه بحبل تسبب في تورمهما بشكل كبير.

بعد أكثر من عشر ساعات من المعاناة، ألقى الجنود ببهاء في منطقة مهجورة إلى جوار جثة طفله، حيث عثر عليه مواطنون ونقلوه للمستشفى. تستعاد هذه الجريمة الوحشية ذاكرة مقتل الطفل محمد الدرة عام 2000، الذي أصبح رمزاً لمعاناة الأطفال الفلسطينيين، وتقول عائلة أبو العجين إن جرائم الإعدام بحق الأطفال ليست حوادث منعزلة بل سياسة متعمدة في قطاع غزة المحاصر، لا سيما بعد أكثر من عامين من الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر 2023، وراح ضحيتها أكثر من 73 ألف فلسطيني.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل الحصار والقصف اليومي ومنع إدخال المساعدات، مما يفاقم الأزمة الإنسانية. يطالب الأب بهاء المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام ابنه بدم بارد، سعياً لوقف cycles العنف ضد المدنيين





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