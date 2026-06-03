نظرة شاملة على تاريخ الاحتفال باليوم الثاني من يونيو لتسليط الضوء على حقوق العاملات في مجال الجنس، تطور القوانين الألمانية منذ عام 2002، وتبعاتها على تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية.

يُعتبر العمل في مجال الجنس من أقدم المهن التي عرفتها البشرية، وتُظهر الإحصاءات الأخيرة أن عدد العاملات المسجلات في هذا القطاع بألمانيا وصل إلى نحو 32,200 عاملة بحلول نهاية عام 2024، فيما يُعتقد أن عدد العاملات غير المسجلات يفوق هذا الرقم بكثير.

يُحتفل في الثاني من يونيو من كل عام بيوم غير رسمي يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هؤلاء النساء، وتذكير المجتمع بالتمييز المستمر ضدهن وظروف العيش والعمل الصعبة التي يواجهنها في كثير من الأحيان. يهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بحقوق العاملات في مجال الجنس وتعزيز النقاش حول تحسين أوضاعهن المعيشية والاجتماعية.

تاريخ هذا اليوم يرجع إلى عام 1975 عندما احتلت أكثر من مئة عاملة جنس كنيسة سان نيزييه في ليون، فرنسا، لإثارة الانتباه إلى معاناتهن بعد جريمتي قتل وتقاعس السلطات عن تحسين أوضاعهن، لتتبع ذلك إخلاء الوحشي للكنيسة على يد الشرطة بعد ثمانية أيام. في ألمانيا، أعلن الباحثة في مجال الاتصالات لورا ميريت لأول مرة في الثاني من يونيو عام 1989 عن اليوم العالمي للعاملات في مجال الجنس، وقد ساهمت ميريت في التثقيف الجنسي وحصلت على جائزة بوريس للأفلام الإباحية النسوية، بالإضافة إلى عملها مع صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه".

منذ تطبيق قانون تنظيم الوضع القانوني للعاملات في مجال الجنس في 1 يناير 2002، اعتُرفت الدعارة مهنة قانونية في البلاد، ما أتاح للعاملات التسجيل كعاملات لحسابهن الخاص والحصول على الضمان الاجتماعي، كما أنهن لا يخضعن لتوجيهات أصحاب العمل ويستطعن اختيار الزبائن والممارسات التي يرغبن في تقديمها وفقًا لمجلة شبيغل. وفي عام 2017 صدر قانون حماية العاملات في مجال الجنس، وهو يهدف إلى تعزيز حق المرأة في تقرير مصيرها الجنسي، وتحسين ظروف عملها، والحد من الجرائم المرتبطة بالدعارة، وفق ما نقلته صحيفة "تسايت" عن وزارة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب.

وعلى الصعيد الدولي، لا يزال الجدل قائمًا بين الدول التي تدعو إلى حظر المهنة لحماية العاملات وتلك التي تسعى إلى تعزيز القوانين الضابطة لضمان الحماية الاجتماعية والقانونية للنساء العاملات في هذا المجال. بينما يتركّز الانتباه الإعلامي مؤخرًا على صراع آخر في أوكرانيا، حيث احتفل الأوكرانيون بنصرة عسكرية كبرى عقب تحرير مدينة خيرسون الاستراتيجية الجنوبية، وتواصل القوات الأوكرانية استعادة مناطق محتلة أخرى مثل مدينة فوفتشانسك، مع تفاعل مفعم بالتوتر{... } (المحتوى مست䖲㧇ㅤ-제览อร์pp凰영讯





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العمل الجنسي حقوق المرأة قانون الدعارة الألماني اليوم العالمي للعاملات تحسين ظروف العمل

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