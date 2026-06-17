الاستخبارات التركية تلقي القبض على مسؤول إعلامي في داعش بمنطقة خراسان

ألقت الاستخبارات التركية القبض على أحمد كازانجي، المسؤول الإعلامي لداعش في ولاية خراسان، بعد أن نجح في التسلل من منطقة أفغانستان-باكستان. сот.

ألقت الاستخبارات التركية القبض على مشتبه به يُعتبر مسؤولاً في تنظيم داعش الإرهاب ي، وكان يتولى ما يُعرف بالأنشطة الإعلامية للتنظيم في ولاية خراسان ، خلال عملية أمن ية نُفذت في المنطقة الحدودية.

وذكرت مصادر أمنية اليوم الأربعاء أن العملية استهدفت المدعو أحمد كازانجي، الملقب بأبو عبيدة أو أبو إبراهيم، والذي كان يشغل منصب المسؤول الإعلامي للتنظيم في تركيا. وقد رصدته الأجهزة الأمنية بعد أن انتقل بطرق غير قانونية إلى منطقة أفغانستان-باكستان وانضم إلى معسكرات التنظيم هناك. وتشير المعلومات إلى أن كازانجي عمل بشكل وثيق مع القيادي في التنظيم أبو ياسر التركي (أوزغور ألتون) الذي سبق أن أُلقي القبض عليه وأُعيد إلى تركيا.

وبعد ذلك تولى كازانجي مهامه ضمن الهيكل الإعلامي لداعش واستمر في نشاطه مسؤولاً عن الدعاية والتجنيد. وكشفت المعطيات الاستخباراتية أن المشتبه به نجا من هجمات جوية سابقة استهدفت مواقع للتنظيم في باكستان، كماWas planning to infiltrate into Turkey to continue his organizational activities and expand recruitment and propaganda operations. وقد اعترف كازانجي خلال التحقيقات بتفاصيل تتعلق بهيكلة التنظيم في المنطقة، وطرق نقل العناصر من تركيا إلى بؤر التوتر، بالإضافة إلى دوره البارز في الإعلام والدعاية داخل داعش.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه العملية ساهمت في إحباط مخططات محتملة للتنظيم داخل تركيا، وساعدت في تفكيك شبكة تجنيد مرتبطة به. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التركية المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعقب عناصر التنظيمات المتطرفة التي تحاول استغلال الحدود للتمركز ونشر أنشطتها





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