الادعاء العام في نيويورك ونيوجيرزي يستدعي الفيفا بشأن ممارسات بيع تذاكر كأس العالم 2026

أصدر المدعيان العامان في نيويورك ونيوجيرزي أمر استدعاء للاتحاد الدولي لكرة القدم للتحقيق في ممارسات بيع تذاكر كأس العالم 2026، بعد اتهامات بتغيير فئات المقاعد وفرض أسعار باهظة على المشجعين.

أعلن الادعاء العام في نيويورك و نيوجيرزي اليوم الأربعاء أنهما أصدرا أمر استدعاء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بشأن ممارسات متعلقة ب تذاكر كأس العالم 2026 .

طلبت المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس والمدعية العامة لنيوجيرسي جينيفر دافنبورت في بيان صحفي تفاصيل حول ممارسات بيع تذاكر ثماني مباريات بكأس العالم ستقام في نيوجيرسي، منها المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو. كشف البيان أن بعض المشجعين الذين دفعوا ثمن تذاكر الفئة الأولى، الأقرب إلى الملعب، حصلوا على مقاعد من الفئة الثانية الأبعد. قالت جيمس: انتظر سكان نيويورك سنوات طويلة حتى تأتي كأس العالم إلى عقر دارهم، وهم يستحقون فرصة عادلة للحصول على تذاكر بأسعار معقولة.

لا ينبغي التلاعب بأحد ليدفع أسعارًا باهظة مقابل المقاعد، ويجب أن يثق المشجعون في أن التذاكر التي يشترونها هي نفسها التي سيحصلون عليها. أضافت دافنبورت: الأمانة في بيع التذاكر ليست بالأمر المعقد. لكن الفيفا حول شراء تذكرة لكأس العالم إلى سلسلة من الارتباك والندرة الوهمية والأسعار الباهظة بشكل لا يصدق، كل ذلك على حساب المستهلكين وسكان نيوجيرسي الكادحين.

أثارت أسعار تذاكر كأس العالم 2026 موجة غضب واسعة بين جماهير كرة القدم، بعدما وصلت أسعار بعض المقاعد، حتى في الفئات العادية، إلى أرقام خيالية قبل أشهر من انطلاق البطولة





