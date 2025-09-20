الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، استهدفت بلدات بيت أمر ونحالين وبيت فجار وقلقيلية والنبي صالح، تخللتها مداهمات للمنازل وإطلاق نار وقنابل صوت، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضٍ زراعية.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا' نقلاً عن مراسلها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة واحتجازات بحق عشرات المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت أمر شمال الخليل مساء الجمعة. وداهمت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، مما أثار حالة من الذعر والخوف بين السكان.

طالت الاعتقالات عدداً كبيراً من المواطنين من عائلات مختلفة، بما في ذلك عائلات أبو ماريا وعرار وعوض وبحر وزعاقيق ومقبل، وقد جرى اعتقالهم بالقرب من مستوطنة 'كرمي تسور' المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة بيت أمر. إضافة إلى ذلك، خضع المعتقلون للتحقيق الميداني وهم مقيدو الأيدي إلى الخلف، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وحمايته. هذه الحملة جزء من سلسلة انتهاكات ممنهجة تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتأتي في سياق محاولات لتهويد الأراضي الفلسطينية وتغيير معالمها الديموغرافية. وقد عبرت العديد من المنظمات الحقوقية عن إدانتها لهذه الممارسات، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.\في سياق متصل، استولت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مئات الدونمات الزراعية في بلدة نحالين غربي بيت لحم. وأكد مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجية، أن قوات الاحتلال ستستولي على جزء من حوض رقم 4 في منطقتي بنت عيسى وكليبة غربي البلدة، وتبلغ المساحة التي سيتم الاستيلاء عليها نحو 300 دونم. وأضاف بريجية أن قرار الاستيلاء صدر في الخامس عشر من شهر أغسطس/آب الماضي، ولم يتم إعلام أصحاب الأراضي بهذا القرار، مما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقهم. وأشار إلى أن قوات الاحتلال ستعمل على تغيير استخدام الأراضي من زراعي إلى سكني، مما يعني بناء وحدات سكنية جديدة وشق طرق استيطانية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن القرار يمنح أصحاب الأراضي مهلة 60 يوماً للاعتراض، وقد مضى على صدوره 50 يوماً، مما يثير قلقاً كبيراً بشأن مصير هذه الأراضي. وأكد بريجية أن الاستيلاء يهدف إلى إحكام الحصار على بلدة نحالين وتوسيع حدود مستوطنة 'جبروت' وتجمع مستوطنة 'غوش عتصيون'، وذلك ضمن استهداف الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، مما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي في حوض 4 من أراضي نحالين.\بالإضافة إلى ذلك، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار مساء الجمعة، وتمركز في منطقة 'المثلث' وسط البلدة. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت، مما أثار الرعب في نفوس السكان. كما قام الجنود بتكسير زجاج عدد من المركبات المتوقفة على جوانب الطرق، مما ألحق أضراراً مادية بالممتلكات. وفي مدينة قلقيلية، أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في منطقة 'المرج' شمال المدينة، وجرى نقله إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج. وفي قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، اقتحمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال القرية وتمركزت في منطقة الجبل، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، دون الإبلاغ عن إصابات. كما قام جيش الاحتلال بإغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية، ونصب حواجز عسكرية على الطرق المؤدية من القرية إلى بلدة بيت ريما وقرية كفر عين المجاورتين، مما أعاق حركة المواطنين وقيّد حريتهم في التنقل





TRTArabi / 🏆 9. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

الاحتلال اعتقالات اقتحامات الضفة الغربية استيطان

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين