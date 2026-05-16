الاستراتيجيات الأمريكية في الشرق الأوسط: صراع النووي الإيراني وتحالفات الأمن مع إسرائيل

تقرير مفصل يتناول الجهود الدبلوماسية الأمريكية الصينية للتعامل مع الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز، بالتوازي مع تحليل تاريخي للعلاقة العسكرية الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب.

شهدت الساحة الدولية مؤخراً تحولات دراماتيكية في مسارات الدبلوماسية و الأمن القومي ، حيث برزت ملامح نافذة دبلوماسية جديدة تهدف إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية في إيران .

هذه التطورات جاءت في أعقاب زيارة وصفها مراقبون بالتاريخية قام بها الرئيس دونالد ترمب إلى العاصمة الصينية بكين، حيث أسفرت اللقاءات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عن توافق استراتيجي يهدف إلى منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، مع التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً للطاقة العالمية. وفي سياق متصل، أشار ترمب إلى أن صبر واشنطن بدأ ينفد تجاه الممارسات الإيرانية، مما يضع طهران أمام خيارين إما العودة الجادة إلى طاولة المفاوضات أو مواجهة تصعيد جديد.

ومن جانبها، حاولت إيران استباق هذا التصعيد عبر تصريحات لوزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد تلقي بلاده رسائل من واشنطن تبدي استعدادها للحوار، بينما برز الدور الألماني من خلال المستشار فريدريش ميرتس الذي دعم ضرورة عودة إيران للمفاوضات. كما لم تغب روسيا عن المشهد، حيث عرضت موسكو تقديم مساعداتها في النزاع النووي، وهو ما ناقشه عراقجي مع الرئيس فلاديمير بوتين في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة.

وبالتوازي مع هذه التجاذبات مع إيران، تبرز العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل كواحدة من أقوى التحالفات الاستراتيجية في العصر الحديث، وهي علاقة تطورت عبر عقود من التنسيق الأمني والتعاون التكنولوجي. لم تكن هذه الشراكة في بداياتها بهذا العمق، ففي عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، ورغم اعتراف الرئيس هاري ترومان السريع بإسرائيل، إلا أن واشنطن كانت حذرة في تزويدها بالسلاح لتجنب إغضاب الدول العربية أو تهديد مصالح النفط. وفي الخمسينيات، كانت فرنسا هي المورد الأساسي للسلاح الإسرائيلي.

إلا أن نقطة التحول الكبرى حدثت بعد حرب عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين، حيث أدركت الولايات المتحدة أن إسرائيل يمكن أن تكون حليفاً إقليمياً قوياً قادراً على موازنة النفوذ السوفيتي في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، بدأت واشنطن بتزويد إسرائيل بطائرات متطورة مثل فانتوم إف-أربعة، مما وضع حجر الأساس لشراكة أمنية طويلة الأمد وتنسيق استخباراتي رفيع المستوى.

وقد تعمق هذا التحالف بشكل جذري بعد حرب عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين، حين أطلقت الولايات المتحدة عملية نيكل غراس، وهي جسر جوي طارئ نقل كميات هائلة من الأسلحة والإمدادات العسكرية لضمان استعادة إسرائيل لتوازنها القتالي. هذه المرحلة لم تعزز الدعم العسكري فحسب، بل حولت العلاقة إلى التزام استراتيجي دائم يتضمن مساعدات مالية سنوية ضخمة وتنسيقاً في أنظمة الدفاع الصاروخي. وبحلول فترة رئاسة رونالد ريغان، أصبحت إسرائيل الشريك الاستراتيجي الأول في مواجهة التمدد السوفيتي.

واليوم، وفي ظل التوترات الراهنة في غزة ولبنان والملاحقات الأمنية لقادة الفصائل المسلحة مثل عملية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد، تسعى إسرائيل لتعزيز قدراتها على الاعتماد الذاتي عسكرياً مع الحفاظ على المظلة الأمريكية. إن هذا التداخل بين إدارة الصراعات المباشرة وبين بناء التحالفات التاريخية يعكس تعقيد المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، حيث تتداخل المصالح الأمريكية في تأمين مضيق هرمز ومكافحة النووي الإيراني مع التزامها المطلق بأمن إسرائيل، مما يخلق توازناً هشاً يحكم استقرار المنطقة





