تناقش هذه المقالة العوامل الصحية والعلمية المؤثرة في اختيار وقت الاستحمام، مع التركيز على تأثيرات الاستحمام في الصباح والمساء على النظافة الشخصية ورائحة الجسم ونظافة الفراش.

هل تفضل الاستحمام في الصباح لبدء اليوم بانتعاش، أم في المساء للاسترخاء قبل النوم؟ هذا السؤال الشائع يخفي وراءه جوانب صحية وعلمية مثيرة للاهتمام. وفقاً لعالمة الأحياء الدقيقة بريمروز فريستون، فإن الاستحمام مساءً يساعد على إزالة الملوثات التي تتراكم على الجسم خلال اليوم، مثل الغبار وحبوب اللقاح، بالإضافة إلى العرق والزيوت الدهنية.

كما أن إزالة هذه الشوائب قبل النوم تقلل من انتقالها إلى ملاءات السرير وأغطية الوسائد، مما قد يحسن جودة النوم. ومع ذلك، فإن الجسم يستمر في إفراز العرق خلال النوم، وتستمر البكتيريا على الجلد في التغذي عليه، مما قد يؤدي إلى رائحة غير مرغوب فيها في الصباح أو ترك آثار ميكروبية على الفراش. ومن ناحية أخرى، فإن عدم غسل ملاءات السرير بانتظام يمكن أن يقلل من فاعلية الاستحمام المسائي، حيث قد تنتقل الميكروبات من الفراش النظيف إلى الجسم أثناء النوم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمنع الاستحمام قبل النوم تساقط خلايا الجلد الميتة، والتي تغذي عث الغبار المنزلي ويمكن أن تتسبب في الحساسية أو تزيد أعراض الربو. في المقابل، يزيل الاستحمام صباحاً خلايا الجلد الميتة والعرق والبكتيريا التي تكون قد تراكمت على الجسم خلال الليل، خاصة إذا لم تكن ملاءات السرير نظيفة. كما أن البدء بنظافة شخصية في الصباح يعني ارتداء ملابس نظيفة على جسم خال نسبياً من الميكروبات، مما يقلل من تكون الرائحة خلال النوم.

وفقاً للخبيرة، فإن هذه المزايا تجعل الاستحمام الصباحي خياراً أفضل من الناحية العلمية. بغض النظر عن التوقيت المفضل، فإن النظافة الشخصية الأساسية تبقى مهمة، ويجب دمجها مع خطط منتظمة لغسل ملاءات السرير، بما في ذلك الشراشف وأغطية الوسائد، على الأقل مرة واحدة أسبوعياً للتخلص من تراكم العرق والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة والزيوت. في缓冲另一个关于水果的健康新闻，新的科学报告比较了草莓和香蕉的营养特性。两者都是营养丰富的水果，富含纤维、维生素、矿物质和抗氧化剂，但各有独特的健康益处。草莓有助于调节血糖水平，而香蕉则能有效增强身体能量生成，主要归功于其丰富的钾含量





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