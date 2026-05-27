الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية يعيد الرياضيين البيلاروسيين ويرفع القيود جزئياً عن الروس

أعلن الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية (FISU) السماح الكامل بمشاركة الرياضيين من بيلاروسيا وتخفيف القيود على الروس، تماشياً مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية. ويرحب وزير الرياضة الروسي بالقرار، بينما تثير الخطوة ردود فعل متباينة دولياً.

أعلن الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية (FISU) يوم الثلاثاء الماضي عن إعادة السماح الكامل بمشاركة الرياضيين من بيلاروسيا في جميع بطولاته، مع تخفيف القيود المفروضة على الرياضيين الروس، وذلك بعد حظر دام منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وجاء هذا القرار تماشياً مع التوصيات الأخيرة للجنة الأولمبية الدولية (IOC) التي دعت إلى إعادة دمج الرياضيين من هذين البلدين بشكل تدريجي، مع الالتزام بمعايير الحياد في المنافسات. ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الاتحاد، فإن اللجنة التنفيذية قررت إعادة قبول الطلبة الرياضيين الحاملين لجواز سفر بيلاروسي في جميع بطولات الاتحاد بأثر فوري، اعتباراً من تاريخ القرار، وذلك استناداً إلى توصيات اللجنة الأولمبية الدولية الصادرة في 7 مايو 2026.

وأوضح البيان أن هذا التوجه ينسجم مع السياسات التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية الأخرى، والتي بدأت العديد من الهيئات الرياضية في تطبيقها بالفعل. أما بالنسبة للرياضيين الروس، فقد وصف الاتحاد وضعهم بأنه أكثر تعقيداً بسبب استمرار القيود التي تفرضها اللجنة الأولمبية الدولية على كبار الرياضيين. وبموجب القرار الجديد، سيبقى نظام المشاركة تحت العلم المحايد هو أقصى مستوى من القيود الممكنة في بطولات الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية.

ومع ذلك، سيسمح للرياضيين الروس بالمشاركة وفقاً لقرارات الاتحادات الدولية لكل لعبة، سواء بصفة محايدة أو تحت اسم بلدهم في بعض الحالات النادرة. وأشار البيان إلى أن الرياضيين الروس قد يُسمح لهم، تبعاً لنوع الرياضة وقرارات الاتحاد الدولي المختص، بالمشاركة في بطولات الاتحاد تحت اسم بلادهم الكامل إذا كانت قوانين تلك الرياضة تسمح بذلك.

واعتبر المراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في سياسة الاتحاد، الذي كان من أوائل الهيئات الرياضية التي فرضت عقوبات صارمة على روسيا وبيلاروسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، شهدت الساحة الرياضية الدولية تبايناً في المواقف، حيث تعرضت بعض الاتحادات لضغوط سياسية لإعادة دمج الرياضيين، بينما تمسكت أخرى بالحظر.

وفي هذا السياق، رحب وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديجتياريف بالقرار في رسالة نشرها عبر تطبيق تلغرام، معتبراً أنه يمثل تخفيفاً تدريجياً ومستمراً للقيود المفروضة على الرياضيين الروس، ومشيداً بتوجه الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية نحو العودة إلى المبادئ الأولمبية في المساواة وتكافؤ الفرص. كما أشار الوزير إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز مكانة الرياضة الجامعية على المستوى الدولي، وفتح المجال أمام المواهب الشابة من روسيا وبيلاروسيا للمنافسة على أعلى المستويات.

من ناحية أخرى، أثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الرياضية والسياسية، حيث رحب البعض به كخطوة نحو التطبيع، بينما انتقده آخرون باعتباره تخلياً عن المبادئ الأخلاقية في مواجهة العدوان. وجددت أوكرانيا احتجاجها على أي تخفيف للعقوبات، معتبرة أن روسيا وبيلاروسيا لا تزالان تشكلان تهديداً للأمن الدولي، وأن الرياضة يجب ألا تكون استثناءً في هذا السياق.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية كانت قد أوصت في عام 2022 بحظر مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وبيلاروسيا بعد الغزو، بسبب استخدام بيلاروسيا كمنصة انطلاق للعمليات العسكرية. ورغم ذلك، تم السماح لعدد محدود من الرياضيين بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كورتينا بصفة محايدة، بينما رفعت اللجنة البارالمبية الدولية لاحقاً جميع القيود في بطولاتها.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتجهت عدة اتحادات دولية أخرى إلى تخفيف القيود، بما في ذلك الاتحاد الدولي للسباحة والجمباز والمصارعة، مما يعكس تحولاً تدريجياً في الموقف الدولي تجاه عودة الرياضيين الروس والبيلاروسيين إلى المنافسات العالمية. وبذلك، يصبح الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية أحدث هيئة رياضية تنضم إلى هذا التوجه، مما قد يفتح الباب أمام مزيد من التطبيع في المستقبل القريب





الاتحاد الدولي للألعاب الجامعية بيلاروسيا روسيا رياضيون محايدون اللجنة الأولمبية الدولية

