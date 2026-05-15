الاتفاقيات والمذكرات التفاهم بين الإمارات والهند: استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار وشراكة دفاعية استراتيجية

في ختام زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أبو ظبي، وقع الجانبان اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت استثمارات بنحو 5 مليارات دولار، إلى جانب إطار عمل لشراكة دفاعية استراتيجية بين وزارتي دفاع البلدين. تضمنت الاستثمارات صفقة للاستحواذ على حصة تبلغ 60 بالمئة في بنك RBL، إضافة إلى استثمارين بقيمة تقارب مليار دولار لكل منهما في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي وشركة SAMMAN CAPITAL الهندية. تضمنت الاتفاقات اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه دول الخليج إلى تعزيز شراكاتها الأمنية وتطوير قدراتها الدفاعية، لا سيما عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من توترات إقليمية، إثر رد طهران باستهداف مصالح أمريكية ومنشآت حيوية في دول عربية، معظمها خليجية.

وقعت الإمارات والهند، الجمعة، اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت استثمارات بنحو 5 مليارات دولار، إلى جانب إطار عمل ل شراكة دفاعية استراتيجية بين وزارتي دفاع البلدين. وجاء ذلك في ختام زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أبو ظبي ولقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية"وام".

وشهد الجانبان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى توسيع التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما. وشملت تلك الاستثمارات صفقة بنحو 3 مليارات دولار للاستحواذ على حصة تبلغ 60 بالمئة في بنك RBL، إضافة إلى استثمارين بقيمة تقارب مليار دولار لكل منهما في"الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي" وشركة SAMMAN CAPITAL الهندية. وشملت الاتفاقات اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية"أدنوك" وشركة النفط الهندية المحدودة بشأن توريد غاز البترول المسال.

وعقب ختام الزيارة، غادر رئيس الوزراء الهندي الإمارات، وكان الرئيس محمد بن زايد في مقدمة مودعيه، وفق الوكالة الإماراتية. وتأتي اتفاقية الشراكة الدفاعية بين أبو ظبي ونيودلهي في وقت تتجه فيه دول الخليج إلى تعزيز شراكاتها الأمنية وتطوير قدراتها الدفاعية، لا سيما عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من توترات إقليمية، إثر رد طهران باستهداف مصالح أمريكية ومنشآت حيوية في دول عربية، معظمها خليجية.

وفي مارس/ آذار وقعت السعودية وقطر والإمارات اتفاقيات تعاون دفاعي مع أوكرانيا خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للمنطقة. وفي الشهر نفسه، أعلنت بريطانيا عزمها تسيير طائرات فوق البحرين للمساهمة في دعم الدفاع عنها، في إطار شراكة دفاعية ثلاثية تضم البحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وُقعت بالعام 2023. وفي أبريل/ نيسان أعلنت السعودية وصول قوة عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية، بعد نحو نصف عام على توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الجانبين.

وفي الشهر الجاري، كشفت الإمارات لأول مرة عن تمركز"مفرزة" مقاتلات جوية مصرية على أراضيها، تزامنا مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبو ظبي. وفي 28 فبراير/ شباط شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلقت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين





