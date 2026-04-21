الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران ويناقش مصير اتفاقية التعاون مع إسرائيل

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على معاقبة المسؤولين عن تهديد مضيق هرمز، وسط انقسام حول تعليق اتفاقية التعاون مع إسرائيل رغم ضغوط دولية.

شهدت مدينة لوكسمبورغ تحركات دبلوماسية مكثفة ضمن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس عن توافق دول التكتل على خطوة تصعيدية تجاه طهران. وتتمثل هذه الخطوة في توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على إيران لتشمل بشكل مباشر المسؤولين عن تهديد الملاحة الدولية وإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضحت كالاس في تصريحاتها للصحافة أن هذا القرار يأتي استجابةً للتحديات الأمنية المتزايدة في الممرات المائية الدولية، مشددةً على ضرورة تعزيز البعثة البحرية الأوروبية العاملة في الشرق الأوسط، والتي تتولى حالياً مسؤولية حماية السفن التجارية من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في منطقة البحر الأحمر، وذلك لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية ومنع أي تداعيات كارثية قد تنتج عن أي تصعيد عسكري في هذا الممر الحيوي. على صعيد آخر، شهد الاجتماع ذاته انقساماً واضحاً بشأن التعامل مع إسرائيل في ظل الأوضاع المتفجرة في المنطقة. فقد رفضت كل من ألمانيا وإيطاليا وبشكل قاطع الدعوات التي تقدمت بها إسبانيا وآيرلندا لتعليق اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة مع إسرائيل منذ عام 2000. وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن سياسة القطيعة ليست المسار الصحيح، مشدداً على أن الحوار البناء يظل الوسيلة الأكثر فاعلية للتأثير في القضايا الجوهرية والسياسات الدولية. وتأتي هذه المطالب الأوروبية بتعليق الاتفاقية على خلفية العمليات العسكرية المستمرة في لبنان والضفة الغربية، بالإضافة إلى قلق التكتل المتزايد إزاء التشريعات الجديدة المتعلقة بعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبينما تظل مساعي فرض عقوبات تجارية شاملة على إسرائيل متعثرة بسبب حاجة مثل هذه القرارات إلى إجماع الدول الـ27 الأعضاء، يبرز اتجاه جديد داخل أروقة الاتحاد نحو تبني تدابير محدودة وذات أثر قانوني مباشر. وتبرز هنا دعوات تقودها فرنسا والسويد لحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع تزايد التفاؤل بين العواصم الأوروبية بأن التغيرات السياسية الأخيرة في المجر، وتحديداً بعد رحيل رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قد تفتح الباب أخيراً لتمرير حزمة من العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين. ومع تداخل الملفات الأمنية والاقتصادية، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام اختبار حقيقي لقدرته على توحيد صوته الدبلوماسي وتطبيق سياسات حازمة في بيئة جيوسياسية تتسم بالتعقيد المتسارع والتحديات الأمنية التي تتقاطع فيها مصالح الشرق الأوسط مع أمن أوروبا القومي





