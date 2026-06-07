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الاتحاد العسكري الإسرائيلي يشن هجوماً على الضاحية الجنوبية لبيروت ردًا على صواريخ حزب الله

سياسة الشرق الأوسط News

الاتحاد العسكري الإسرائيلي يشن هجوماً على الضاحية الجنوبية لبيروت ردًا على صواريخ حزب الله
إسرائيلحزب اللهبنالال
📆6/7/2026 1:39 PM
📰aawsat_News
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الجيش الإسرائيلي أطلق هجومًا على موقع يُزعم أنه قاعدة إرهابية في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تبادل إطلاق النار مع حزب الله، مرفقًا بسياق الاتفاقيات الإقليمية والضغوط الدولية.

أعلن رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو ومدير الدفاع المستشار يفتاح كاتس في بيان مشترك أن الجيش ال إسرائيل ي شَنّ اليوم هجومًا مستهدفًا على ما وصفوه بمقر "لإرهابيين" في الضاحية الجنوبية لبيروت ، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من قبل حزب الله اللبناني باتجاه الأراضي ال إسرائيل ية.

وأشار المتحدث باسم القوات البرية إلى أن "جيش الدفاع يضرب بنية تحتية تابعة لحزب الله"، مؤكداً أن الهدف هو تدمير المواقع التي{{{} تستخدم لتخزين الصواريخ وإ { [ { [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ َ َ َ

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إسرائيل حزب الله بنالال الضاحية الجنوبية لبيروت الاتفاقية اللبنانية الإسرائيلية

 

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