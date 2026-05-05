الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الإيرانية على الإمارات وعمان

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة على الإمارات وسلطنة عمان، مؤكداً على انتهاكها للقانون الدولي وتهديدها للأمن الإقليمي.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة لتصعيد ال توترات في منطقة الخليج، وذلك في أعقاب تجدد ال هجمات التي نسبت إلى إيران ، والتي استهدفت بشكل مباشر شركاء استراتيجيين للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتحديداً الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان .

وأكد الاتحاد الأوروبي على أن هذه الهجمات، التي شملت استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتزيد من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة. وأشار متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى أن الأمن الأوروبي والأمن الخليجي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وأن أي تهديد لأحدهما يمثل تهديداً للآخر.

وشدد المتحدث على ضرورة وقف هذه الهجمات فوراً، واحترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في أي جهود دبلوماسية تهدف إلى تحقيق حل دائم للأزمة، وخفض التصعيد، وإنهاء الأعمال العدائية. كما أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ووضع حد لأنشطتها التي تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الإدانات في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراضها وتدميرها لـ 15 صاروخاً و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص. وذكرت تقارير إعلامية في سلطنة عمان عن إصابة شخصين جراء الأضرار التي لحقت بمبنى قيل إنه تعرض لهجوم إيراني. في المقابل، نفت إيران مسؤوليتها عن هذه الهجمات، واتهمت الجيش الأمريكي بالوقوف وراءها، وفقاً لتصريحات مسؤول عسكري إيراني نقلها التلفزيون الإيراني.

هذا التصعيد يأتي في ظل مواجهة متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لإمدادات الطاقة العالمية. وبدأت واشنطن في تنفيذ عملية لمساعدة السفن التابعة لدول محايدة والعالقة في المضيق على العبور، وهو ما اعتبرته طهران خرقاً لوقف إطلاق النار. وقد ردت طهران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها.

وتتصاعد التوترات في المنطقة بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في نهاية فبراير الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وفقاً لمصادر إيرانية. وردت إيران بهجمات على ما وصفته بـ'قواعد ومصالح أمريكية' في دول عربية، بما في ذلك الإمارات، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين وأضرار في منشآت مدنية. وقد أدانت الدول المستهدفة هذه الهجمات، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى الحوار.

الوضع الحالي يثير مخاوف واسعة النطاق من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، وتصاعد الصراع في المنطقة، مما قد يكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي. ويتطلب الوضع الحالي جهوداً دبلوماسية مكثفة من جميع الأطراف المعنية، بهدف احتواء الأزمة، ومنع المزيد من التصعيد، وإيجاد حلول سياسية مستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. إن استمرار التصعيد والاعتماد على الخيارات العسكرية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، وزيادة المعاناة الإنسانية، وتقويض فرص السلام والتنمية في المنطقة.

لذلك، يجب على جميع الأطراف إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية، والعمل على بناء الثقة، وإيجاد أرضية مشتركة لحل الخلافات بطريقة سلمية وعادلة





