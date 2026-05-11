الاتحاد الأوروبي يناقش ملفات الاستيطان الإسرائيلي والأزمة السورية والنزاع الإيراني الأمريكي في بروكسل

تناولت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي مقترحات فرنسية سويدية لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وبحثت آفاق الحوار السياسي مع سوريا، فيما أكدت دعم التوجه الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران لضمان استقرار مضيق هرمز.

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل تحركات دبلوماسية مكثفة وجهوداً سياسية حثيثة قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ، حيث تصدر ملف المستوطنات الإسرائيلية واجهة النقاشات والمداولات.

وفي هذا السياق، كشفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيبين كالاس، في تصريحات صحفية، عن مقترح هام وجوهري تقدمت به كل من فرنسا والسويد في أواخر شهر أبريل الماضي، يهدف إلى تعزيز آليات تمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية بشكل أكثر صرامة. هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسة بدأت في نوفمبر 2015 عندما وافقت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، على وضع ملصقات توضيحية لتمييز هذه المنتجات.

وينطلق هذا الإجراء من الموقف القانوني والسياسي الثابت للاتحاد الأوروبي، الذي يرى أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية وكبيرة أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. إن وجود نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي موزعين على 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك نحو 250 ألفاً في القدس الشرقية التي تصنفها الأمم المتحدة كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، يفاقم من تعقيد المشهد الميداني ويزيد من تآكل فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.

وفي سياق متصل بالملفات الإقليمية الشائكة، تطرقت كالاس إلى ملف العلاقات الأوروبية مع الجمهورية العربية السورية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد حوار سياسي رفيع المستوى على هامش اجتماع الوزراء. هذا الحوار يكتسب أهمية استراتيجية كبرى في التوقيت الراهن، حيث من المقرر أن يتناول قضايا جوهرية وحساسة تتعلق بعملية بناء المؤسسات السورية وإعادة هيكلة الإدارة الحكومية بما يضمن الاستقرار المستدام والعودة إلى حالة من التوازن السياسي.

كما سيسلط الضوء بشكل مفصل على وضع الأقليات في سوريا، وهو ملف يحظى باهتمام أوروبي واسع لضمان التعددية وحماية حقوق الإنسان الأساسية ومنع حدوث أي اضطرابات عرقية أو طائفية قد تعيد البلاد إلى مربع الصراع الدموي. يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا المسار السياسي إلى إيجاد صيغة دبلوماسية توازن بين الضغوط السياسية الممارسة وبين الحاجة الملحة لدعم الاستقرار المؤسسي الذي ينعكس إيجاباً على الوضع الإنساني المأساوي للملايين من السوريين النازحين واللاجئين.

أما على صعيد التوترات العسكرية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، فقد أكدت كالاس دعم الاتحاد الأوروبي المطلق والكامل للمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وأوضحت أن الاتحاد يواصل تنسيقه الوثيق مع الدول التي تلعب دور الوساطة الفعالة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة قد تكون كارثية.

وأشارت إلى أن التهديدات الإيرانية لا تزال تشكل تحدياً أمنياً يتطلب محادثات استراتيجية طويلة الأمد، حتى في حال استمرار وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية تتمثل في وقف العمليات القتالية بشكل نهائي وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية وتجارة النفط. وبالعودة إلى تسلسل الأحداث العسكرية، فقد بدأت المواجهات في 28 فبراير الماضي، وشهدت ردود فعل متبادلة واستهدافاً للمصالح الأمريكية في المنطقة، قبل أن تتدخل باكستان كوسيط للتوصل إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل.

ورغم تعثر جولة المحادثات اللاحقة في 11 أبريل، إلا أن قرار الرئيس ترمب بتمديد الهدنة دون سقف زمني محدد منح فرصة إضافية للدبلوماسية الدولية لمحاولة إيجاد مخرج دائم للأزمة يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي





