الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يشارك في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي بلندن

استعرض وفد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع برئاسة شيماء الحصيني تجربة المملكة في بناء منظومة رياضة مجتمعية مستدامة خلال منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي في لندن، بمشاركة أكثر من 400 شخص و50 قيادياً.

شارك وفد من الاتحاد السعودي لل رياضة للجميع، برئاسة سعادة المدير التنفيذي الأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني، في منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي (MESIF) الذي أُقيم في لندن خلال الفترة من 2 إلى 3 يونيو 2026.

ويُعد هذا المنتدى منصة دولية بارزة تجمع قادة القطاع الرياضي والمستثمرين وصناع القرار لمناقشة مستقبل الرياضة في منطقة الشرق الأوسط. وقد شهد المنتدى هذا العام حضور أكثر من 400 مشارك وأكثر من 50 قيادياً بارزاً، بالإضافة إلى 20 راعياً، مما يعكس الأهمية المتزايدة للاستثمار الرياضي في المنطقة. وخلال فعاليات المنتدى، استعرضت الحصيني تجربة المملكة العربية السعودية في بناء منظومة رياضة مجتمعية مستدامة، وأكدت على التزام الاتحاد بتعزيز العلاقات الدولية وتطوير برامج رياضية تستهدف جميع فئات المجتمع.

شاركت الحصيني في جلسة حوارية بعنوان "الرياضة القاعدية والمشاركة المجتمعية الواسعة في الشرق الأوسط: تعزيز الصحة والمجتمع والأثر الاجتماعي"، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة مثل لاعب كرة القدم المحترف ويليام تروست إيكونغ، ولاعب النادي الأهلي، وليزي فلوك خبيرة الأداء الرياضي، والدكتور أنس أفنديوغلو مدير عام في وزارة الشباب والرياضة التركية. وركزت الجلسة على أهمية الرياضة القاعدية كوسيلة لتحسين الصحة العامة وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي.

وأشارت الحصيني إلى أن المشاركة في المنتدى أتاحت فرصة مهمة للحوار مع القيادات الرياضية التي تسهم في دفع نمو القطاع، كما مكنت الاتحاد من استعراض تجربته في تطوير برامج مجتمعية تستهدف مختلف الأعمار والخلفيات. ناقش المنتدى على مدار يومين عدداً من المحاور الرئيسية، شملت توسيع شراكات القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعم الابتكار، وإعادة تعريف الرياضة كأداة لصناعة الإرث وتعزيز الهوية والدبلوماسية.

كما تناول المنتدى موضوعات الحوكمة والاستثمار والبنية التحتية وتطوير الرياضة القاعدية، وربط قطاع الرياضة في الشرق الأوسط بشركاء دوليين ومقدمي حلول عالمية. ويأتي هذا في إطار رؤية السعودية 2030 التي تولي الرياضة أهمية كبيرة كجزء من تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. وقد استُضيف المنتدى في ملعب توتنهام هوتسبير، مما أضفى عليه طابعاً مميزاً جمع بين الأجواء الرياضية والفرص الاستثمارية.

وتعد مشاركة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في هذا المنتدى خطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الرياضة المجتمعية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات الرياضية العالمية





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الرياضة المجتمعية الاستثمار الرياضي السعودية الشرق الأوسط الرياضة القاعدية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الرياض | 400 ألف رأس تخفض أسعار «السواكني» 50 % قبل العيد

Read more »

'الغذاء والدواء': تناول كميات كبيرة من الكافيين بعد الإفطار له آثار سلبيةنصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستهلكي القهوة إلى تنظيم كمية الشرب بعد الإفطار، لتجنب الأعراض المصاحبة للاستهلاك المفرط للكافيين. وبحسب 'واس'، أكدت 'الغذاء والدواء' بأن تناول كميات كبيرة من القهوة خلال فترة الإفطار من المحتمل أن تكون له آثار سلبية على صحة الصائم، وينصح بأن لا يزيد الاستهلاك اليومي للبالغ السليم من الكافيين عن 400 ملجم أي قرابة 15 فنجان قهوة سعودي بسعة 50 مل، فيما تنصح المرأة الحامل باستهلاك أقل من 300 ملغم يوميا.

Read more »

انطلاق معرض 'إبداع جدة 2024' بمشاركة 400 مشروع بحثيتخطى عدد المشاريع 400 مشروع بحثي قدمها 400 طالب وطالبة في 23 مجالًا علميًا.

Read more »

أمين جازان لـ «عكاظ»: 50 يوماً لترسية المشاريع.. وحققنا إيرادات تفوق 400 مليونأمين جازان لـ «عكاظ»: 50 يوماً لترسية المشاريع.. وحققنا إيرادات تفوق 400 مليون

Read more »

تنافس يومي لتفطير 600 صائم بالدربيتسابق أكثر من 50 متطوعا بمحافظة الدرب شمال جازان على فرصة المشاركة بأعمال الخير في رمضان، حيث يسخرون طاقاتهم لتفطير 400 من الصائمين بمختلف الجنسيات يوميا، وذلك بساحة جامع بن نازح في...

Read more »

50 مشروعا علميا ابتكاريا لأيتام سعوديينأنجز 400 موهوب، يمثلون 14 جمعية متخصصة في رعاية وتنمية الأيتام من مختلف مناطق المملكة، نحو 50 مشروعًا علميًا مبتكرًا في ختام برنامج «تحدي البقاء» الإثرائي، الذي نفذه مركز تكامل للأيتام...

Read more »