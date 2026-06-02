الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على تاريخ السعودية في كأس العالم قبل مشاركتها السابعة

قبل مشاركته السابعة في كأس العالم 2026، استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تاريخ وإنجازات المنتخب السعودي، مع التركيز على المدرب الجديد جورجيوس دونيس والفوز التاريخي على الأرجنتين، وآمال تجاوز دور المجموعات.

يستعد المنتخب السعودي ل كرة القدم لخوض غمار بطولة كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، وذلك في نسخة 2026 التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقد سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على مسيرة الأخضر في النهائيات، مستعرضاً تاريخه الحافل بالإنجازات والتحديات. فمنذ أول مشاركة له في مونديال 1994 بأمريكا، حيث حقق إنجازاً تاريخياً ببلوغ دور الـ16، مروراً بمشاركاته المتعددة في الأعوام 1998 و2002 و2006 و2018 و2022، يسعى المنتخب السعودي إلى تجاوز دور المجموعات مجدداً وتحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجله.

يأتي هذا الطموح مدعوماً بالخبرة الواسعة التي يمتلكها المدرب الجديد جورجيوس دونيس، المدرب اليوناني الدولي السابق، الذي تولى المسؤولية في 23 أبريل خلفاً للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد. ويتمتع دونيس بمعرفة عميقة بالكرة السعودية، حيث سبق له تدريب أندية الهلال والفتح والوحدة والخليج، مما يمنحه فهماً دقيقاً لإمكانيات اللاعبين الذين يشكلون غالبية المنتخب من الدوري المحلي.

وقد خاض دونيس أول مباراة له مع الأخضر أمام الإكوادور، وانتهت بخسارة 2-1، لكنه يخطط لخوض مواجهتين وديتين إضافيتين أمام بورتوريكو والسنغال قبل انطلاق المونديال، بهدف تجربة التشكيلات وتحقيق الانسجام. على صعيد الأداء، يعول المنتخب السعودي على مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة أمثال قائد الفريق سالم الدوسري، الذي يعد من أبرز العناصر بعد تألقه في كأس العالم 2022. وتذكر الجماهير جيداً الفوز التاريخي على الأرجنتين في افتتاح تلك البطولة بنتيجة 2-1، رغم الخروج المبكر.

ويأمل الأخضر في تكرار هذا الأداء القوي في المجموعة الثامنة، والتي تضم منتخبات قوية مثل إنجلترا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أحد المنتخبات المتأهلة من الملحق. ويطمح دونيس في استثمار التطور الكبير لدوري المحترفين السعودي، والذي استقطب في السنوات الأخيرة عدداً من النجوم العالميين، مما رفع مستوى المنافسة المحلية وأثر إيجاباً على جاهزية اللاعبين الدوليين.

وتبقى مشاركة السعودية في كأس العالم محط أنظار الجماهير العربية والآسيوية، حيث يأملون في رؤية الأخضر يتجاوز عقبة دور المجموعات ويواصل مشواره نحو الأدوار الإقصائية، محققاً حلماً طال انتظاره منذ عام 1994. إن ثقة الاتحاد الآسيوي والجماهير في قدرات المنتخب السعودي تظل كبيرة، مع تطلعات لأن يكون الأداء في مونديال 2026 نقطة تحول جديدة في تاريخ الكرة السعودية





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