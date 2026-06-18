الاتحاد التركي والقطري يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز رياضة السيارات

وقع الاتحاد التركي لرياضة السيارات والاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز وتطوير رياضات المحركات ودعم المبادرات التعليمية والاستدامة في هذا المجال. وسيتعاون الاتحادان على تطوير رياضات المحركات وتعزيز الاستدامة في هذا المجال.

وقع الاتحاد التركي ل رياضة السيارات و الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز وتطوير رياضات المحركات ودعم المبادرات التعليمية وال استدامة في هذا المجال.

جاء ذلك في حفل استضافته إسطنبول، بحضور رئيس الاتحاد التركي أرن أوتشلر طوبراغي ونظيره القطري عبد الرحمن المناعي. وبموجب بروتوكول التعاون الموقع، سيعمل الاتحادان على مسار مشترك في الأنشطة الرامية إلى تعزيز الاستدامة والشمولية والمبادرات التعليمية في رياضة السيارات، وزيادة إمكانية الوصول إليها لجمهور أوسع. وفي كلمته، قال أوتشلر طوبراغي إن البروتوكول هو تعاون هام يرقى بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد عبر إقامة فعاليات اجتماعية ورياضية.

وذكر أنهم يرغبون في استضافة بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي) في حلبة إسطنبول بارك، بالإضافة إلى سباقات الفورمولا 1. بدوره، قال المناعي إنهم يتطلعون بشدة إلى رؤية هذه الشراكة تتطور على جميع المستويات، من الإشراف والخبرة الفنية إلى معايير السلامة والتدريب والتأهيل. وأردف أن هناك فرصة هائلة أمامهم لإقامة تعاون مثمر. ومن خلال هذه الشراكة، سيكونوا مثالًا يحتذى به للاتحادات الأخرى.

وسيتعاون الاتحادان على تطوير رياضات المحركات وتعزيز الاستدامة في هذا المجال. وسيساهم هذا التعاون في زيادة إمكانية الوصول إلى رياضة السيارات لجمهور أوسع. وسيكون هذا التعاون مثالًا للاتحادات الأخرى في مجال رياضة السيارات. وسيتعاون الاتحادان على تطوير المبادرات التعليمية والاستدامة في هذا المجال.

وسيساهم هذا التعاون في تعزيز رياضة السيارات وتطويرها في هذا المجال. وسيكون هذا التعاون مثالًا للاتحادات الأخرى في مجال رياضة السيارات. وسيتعاون الاتحادان على تطوير رياضات المحركات وتعزيز الاستدامة في هذا المجال. وسيساهم هذا التعاون في تعزيز رياضة السيارات وتطويرها في هذا المجال.

وسيكون هذا التعاون مثالًا للاتحادات الأخرى في مجال رياضة السيارات. وسيتعاون الاتحادان على تطوير المبادرات التعليمية والاستدامة في هذا المجال. وسيساهم هذا التعاون في تعزيز رياضة السيارات وتطويرها في هذا المجال. وسيكون هذا التعاون مثالًا للاتحادات الأخرى في مجال رياضة السيارات





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