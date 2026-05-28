الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على منظمات وأفراد إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربع منظمات وثلاثة أفراد إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاستيطان والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة. وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، وهي جزء من نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد.

أدرج الاتحاد الأوروبي ، يوم الخميس، أربع منظمات وثلاثة أفراد إسرائيل يين على قائمة ال عقوبات ، على خلفية ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفق بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن هؤلاء الأشخاص والكيانات مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك دعم الاستيطان وأعمال العنف والتهجير القسري. ومن بين المشمولين بالعقوبات حركة "ناحالا" الاستيطانية ورئيستها دانييلا فايس. وتشير التفاصيل إلى أن الحركة تشجع أنشطة استيطانية تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، كما أن البؤر الاستيطانية التي أنشأتها تعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم.

كما تم إدراج منظمة "ريغافيم" الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش، حيث تم اتهامها بالعمل على هدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة، بهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية، وقد حاولت هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي قرب بيت لحم. وتمت إضافة منظمة "هاشومير يوش" ورئيسها أفيخاي سويسا إلى القائمة، اتهامات بتقديم دعم لوجستي لبؤر استيطانية متورطة في أعمال عنف، وتنظيم متطوعين مسلحين، ودعم عناصر أمنية متورطة في هجمات ضد الفلسطينيين.

كما شملت العقوبات تعاونية "غوش إيمونيم" المعروفة باسم "أمانا"، لدورها في إنشاء وتمويل ما لا يقل عن ثلاثين بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية. وبموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة، وحظر تقديم أي موارد اقتصادية لهم مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى فرض حظر سفر على الأشخاص المعنيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.





