الاتحاد الآسيوي يعيد صياغة خارطة مقاعد الأندية والتحضيرات تتسارع لاستضافة كأس آسيا 2027

يعتزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقرار هيكلة جديدة لتوزيع مقاعد الأندية في مسابقاته القارية، مع منح أفضلية للسعودية واليابان، تزامناً مع تحديد موعد قرعة كأس آسيا 2027 في السعودية.

يستعد الاتحاد الآسيوي ل كرة القدم لإحداث تغييرات جذرية في هيكلية توزيع مقاعد الأندية المشاركة في بطولاته القارية، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافسية ورفع الجودة الفنية للمباريات. وتأتي هذه التوجهات في إطار سعي القارة الصفراء لمواكبة التطورات العالمية في تنظيم المسابقات، حيث كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط أن المقترح الجديد يضع معايير دقيقة تعتمد على الأداء الفني للأندية في المواسم الأخيرة.

وتتصدر كل من المملكة العربية السعودية واليابان المشهد في هذا التوزيع، حيث من المنتظر حصول كل منهما على حصة وازنة تبلغ 6 مقاعد موزعة بين دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، وهو انعكاس مباشر للقفزة النوعية التي شهدتها كرة القدم في كلا البلدين وتصاعد القيمة التسويقية لدورياتهما. وتشير التفاصيل الخاصة بالمقترح إلى أن التوزيع لا يقتصر على الصدارة فقط، بل يشمل عدالة توزيع الفرص بين الاتحادات الأعضاء وفقاً لنتائجها التراكمية. وبناءً عليه، ستنال الإمارات وكوريا الجنوبية حصة قوية بواقع 5 مقاعد لكل منهما، مع ضمان مقاعد مباشرة في بطولة النخبة، بينما ستشهد الدول الأخرى مثل العراق وماليزيا والأردن وفيتنام وأوزبكستان وأستراليا توزيعاً متوازناً يضمن لها تواجداً في المسابقات القارية. إن هذه الهيكلة ليست مجرد أرقام، بل هي رسالة واضحة من الاتحاد الآسيوي تجاه رفع حدة المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات والاهتمام الجماهيري، خاصة مع تزايد شغف المتابعين في آسيا لمشاهدة مواجهات قوية تجمع أفضل أندية القارة في محافل احترافية منظمة. علاوة على ذلك، يواصل الاتحاد الآسيوي ترتيب أوراقه للمستقبل، حيث أعلن عن تحديد التاسع من مايو المقبل موعداً رسمياً لسحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 التي ستقام في المملكة العربية السعودية، وهو الحدث الذي ينتظره عشاق كرة القدم بشغف كبير. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الآسيوي عن التفاصيل النهائية لهذه التغييرات في مؤتمر صحفي مرتقب يوم الجمعة المقبل، حيث ستوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بآلية التأهل والملحقات. إن اعتماد هذه المعايير سيسهم بلا شك في رسم خريطة طريق واضحة للأندية الآسيوية، مما يمهد الطريق نحو دورات كروية أكثر ندية وإثارة، ويؤكد أن الكرة الآسيوية ماضية في طريقها نحو الريادة العالمية بفضل التخطيط المدروس والتطوير المستمر للمسابقات القارية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتحاد الآسيوي دوري أبطال آسيا كرة القدم السعودية كأس آسيا 2027

United States Latest News, United States Headlines

