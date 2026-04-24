الاتحاد السعودي يعين جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب الوطني

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى عام 2027، خلفًا لهيرفي رينارد. يأتي هذا التعيين في إطار استعدادات المنتخب لكأس العالم 2026.

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعاقده الرسمي مع المدرب اليوناني المخضرم جورجيوس دونيس ، ليكون على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد حتى شهر يوليو من عام 2027.

يأتي هذا التعيين بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الاتحاد والمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قاد المنتخب السعودي خلال فترة حقق فيها العديد من الإنجازات، بما في ذلك التأهل لكأس العالم 2022 والفوز على الأرجنتين في النسخة نفسها. يمثل اختيار دونيس عودة إلى مدرب يتمتع بخبرة واسعة في كرة القدم السعودية، حيث سبق له الإشراف على تدريب أندية بارزة في دوري روشن السعودي للمحترفين مثل الهلال والوحدة والفتح، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع نادي الخليج.

هذه الخبرة المحلية ستساعد دونيس على فهم طبيعة الدوري واللاعبين السعوديين بشكل أفضل، مما يسهل عملية بناء فريق قوي قادر على المنافسة في المحافل الدولية. يمتلك جورجيوس دونيس سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات على مستوى الأندية التي دربها، سواء في اليونان أو في السعودية. فبالإضافة إلى خبرته في دوري روشن، قاد دونيس فريقي إيك أثينا وباوك اليونانيين لتحقيق نتائج إيجابية، وحصل على العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

ومن أبرز إنجازاته الفوز بالدوري القبرصي وكأس قبرص في موسم 2013-2014، بالإضافة إلى تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد السعودي في عامي 2015 و 2016 على التوالي، كما حقق لقب كأس السوبر السعودي في عام 2015. هذه الإنجازات تؤكد قدرة دونيس على قيادة الفرق لتحقيق البطولات، وتجعله خيارًا مثاليًا لقيادة المنتخب السعودي في المرحلة المقبلة.

يهدف الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال هذا التعاقد إلى الاستفادة من خبرة دونيس في بناء منتخب قوي ومتماسك، قادر على تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وكذلك في البطولات القارية الأخرى. الآن، يترقب عشاق كرة القدم السعودية المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمنتخب الوطني، والتي ستكون حاسمة في تحديد مدى جاهزية الفريق للمشاركة في كأس العالم 2026.

سيتضمن هذا البرنامج معسكرًا إعداديًا مكثفًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيخوض المنتخب السعودي عددًا من المباريات الودية القوية ضد منتخبات عالمية بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية والانسجام بين اللاعبين. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في الرياض بحضور المدرب جورجيوس دونيس والجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك للحديث عن خطط الإعداد للمنتخب، والرد على استفسارات وسائل الإعلام. هذا المؤتمر الصحفي سيكون فرصة مهمة للجمهور السعودي للتعرف على رؤية دونيس للمنتخب، وتوقعاته للمرحلة المقبلة.

يمثل تعيين دونيس بداية حقبة جديدة في تاريخ كرة القدم السعودية، ويأمل الجميع أن يحقق هذا المدرب المخضرم النجاح المنشود، وأن يقود المنتخب السعودي إلى تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن اختيار مدرب يمتلك خبرة في الدوري السعودي يعتبر خطوة ذكية من قبل الاتحاد، حيث سيسهم ذلك في تسريع عملية بناء الفريق وتطويره





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«الصحة العالمية» تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتهاأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحتاج إلى مليار دولار لتغطية موازنتها المقبلة للفترة 2026 - 2027.

Read more »

سال السعودية توقع اتفاقية إطارية مع اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2027وقعت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية اتفاقية إطارية مع اللجنة المنظمة المحلية لاستضافة كأس آسيا 2027، لتقديم حلول لوجستية متكاملة لبطولتي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 وكأس آسيا 2027.

Read more »

السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربأعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اختيار السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين 2026 – 2027.

Read more »

تطور مفاجئ في مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونةيقترب روبرت ليفاندوفسكي من نهاية حقبته مع برشلونة بانتهاء عقده هذا الموسم وأصبح البولندي يثير الغموض بشأن مستقبله خلال 2026-2027.

Read more »

تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 في الرياضأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل قرعة نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027 التي كانت مقررة في الرياض في 11 أبريل 2026.

Read more »

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدةأعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، السبت، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

Read more »