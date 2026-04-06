الاتفاق يحقق فوزاً تاريخياً على القادسية في ديربي الشرقية ويكسر هيمنته

فوز الاتفاق على القادسية في ديربي المنطقة الشرقية ليس مجرد ثلاث نقاط، بل يمثل لحظة مفصلية في تاريخ الناديين. المباراة الدرامية كشفت عن قدرة الاتفاق على المنافسة رغم التحديات المالية، وأوقفت زحف القادسية نحو لقب الدوري. تصريحات المدربين واللاعبين عكست أهمية الفوز، بينما يستعد الفريق للمواجهات المقبلة.

يمثل فوز نادي الاتفاق على القادسية في ديربي المنطقة الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدفين أكثر من مجرد ثلاث نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ل كرة القدم . إنه يمثل لحظة مفصلية في التنافس التاريخي بين الناديين، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي شهدها القادسية بعد انتقاله إلى شركة أرامكو السعودية وعودته إلى دوري المحترفين بطموحات كبيرة. هذا الانتصار جاء في توقيت حساس، بعد تفوق القادسية النسبي في الفترة الأخيرة منذ دخوله مرحلة الخصخصة.

فمنذ ذلك الحين، تقابل الفريقان أربع مرات، فاز القادسية في مباراتين وتعادلتا مباراة، قبل أن يحقق الاتفاق فوزه الأول في هذه الحقبة. المباراة كانت مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة، مما أضفى عليها طابعاً درامياً يعكس طبيعة ديربي الشرقية. قيمة هذا الفوز المعنوية بالنسبة للاتفاق كبيرة، فهو لا يمثل فقط كسر هيمنة المنافس، بل يمثل أيضاً رسالة حول أحقية النادي في مشروع الخصخصة، في ظل تاريخه وإرثه الكروي وقدرته على المنافسة رغم التحديات المالية. يعاني الاتفاق من تحديات مالية أثرت على قدرته في تلبية متطلبات الكفاءة المالية وإبرام صفقات نوعية أو تجديد العقود، لكن هذا الفوز أثبت قدرته التنافسية. هذا الفوز أعاد التوازن في سجل المواجهات التاريخية بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث وسع الاتفاق الفارق إلى انتصارين، بعد أن رفع رصيده إلى ثمانية انتصارات مقابل ستة للقادسية. هذا الجانب الرمزي له أهمية كبيرة في التنافس بين الناديين.\من جهة أخرى، أوقف هذا الفوز زخم القادسية في سباق المنافسة على لقب الدوري، وتسبب في أول خسارة له تحت قيادة مدربه الجديد، وهو أمر يحمل دلالات فنية هامة، خاصة أن الفرق الأخرى لم تتمكن من إيقاف القادسية خلال تلك الفترة. الاتفاق، بقيادة مدرب وطني وفي ظل ظروف صعبة، نجح في تحقيق ما عجز عنه منافسون أقوى على الورق. هذا ليس هو المرة الأولى التي يعطّل فيها الاتفاق مسار فريق منافس هذا الموسم، حيث سبق له أن تعادل مع النصر، مما يعكس قدرة الفريق على التألق في المباريات الكبيرة. يبدو أن الفريق لديه فرصة لتكرار هذا السيناريو عندما يواجه النصر مجدداً في أبريل في الرياض، حيث يمتلك ذكريات إيجابية من فوزه هناك في الموسم الماضي. على مستوى ردود الأفعال، عبر مدرب القادسية عن غضبه من بعض القرارات التحكيمية، معتبراً أن فريقه تضرر من حالات الطرد، وأكد أن القادسية لم يستحق الخسارة، رغم إشادته بأداء اللاعبين. في المقابل، رأى مدرب الاتفاق أن فريقه استحق الفوز، مشيراً إلى أن المباراة كانت متوازنة حتى قبل حالات الطرد، وأن فريقه لم يتخذ من الأخطاء التحكيمية مبرراً في مباريات سابقة. الشهري أشاد بمستوى القادسية ومدربه، مؤكداً أن الفوز يمنح فريقه دفعة معنوية مهمة للسعي نحو تحقيق هدف المشاركة الخارجية.\على صعيد اللاعبين، عبر قائد الفريق جورجينيو فينالدوم عن أهمية هذا الانتصار، معتبراً إياه نقطة تحول قبل المواجهات المقبلة، ودعا الجماهير إلى مواصلة دعم الفريق. يأتي ذلك في وقت يعيش فيه اللاعب الهولندي أسابيعه الأخيرة مع النادي. من جانبه، أكد المدافع الاسكتلندي جاك هيندري، الذي سجل هدفه الأول مع الفريق، أن الفوز يمثل رد اعتبار بعد الخسارة السابقة، مشدداً على ضرورة البناء على هذا الانتصار. في المقابل، أبدى الإسباني ألفارو ميدران تحفظاً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الأداء في الدقائق الأخيرة، كما ظهرت علامات عدم الرضا على ميدران بعد التغييرات الدفاعية التي أجراها المدرب في نهاية اللقاء. في المحصلة، يمثل هذا الفوز نقطة تحول في موسم الاتفاق، من حيث التأثير المعنوي والفني، وكذلك في سياق الجدل حول مستقبل النادي. كما أنه يعيد رسم ملامح التنافس في المنطقة الشرقية، ويمنح الاتفاق دفعة قد تكون حاسمة في الأسابيع المقبلة. سيفتقد الفريق لخدمات هيندري في المباراة المقبلة أمام الرياض بسبب الإيقاف، على أن يعود لقيادة خط الدفاع في اللقاء المرتقب أمام النصر، في اختبار جديد لقدرة الاتفاق على الاستمرار في مسار التصاعد





