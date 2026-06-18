المذكرة التي أبرمت بين الولايات المتحدة وإيران تؤكد على وقف الحرب على جميع الجبهات، إزالة الحصار البحري، إزالة العقوبات وتقديم خطة استثمارية قـإـاً بقدر ثلاثمائة مليار دولار أمريكي، مع التزام الأطراف بالامتثال لأحكام هذه التفاهم خلال ستين يوما.

الاتحاد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يعلن حدثا استثنائيا في ساحة العلاقات الدولية، إذ خرج الطرفان بمذكرة تفاهم وتعايش متبادل تحمل على عاتقهما التزاما صارما بعدم بدء أو تنفيذ أي عملية عسكرية، على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتأكيدا على ضمان سيادة الأراضي اللبنانية وسلامة بلدها.

هذا الحدث يبحث بشكل راسخ في صياغته القواعد التي ستتبعها الجانبان قبل أي خطوة في مجالات السياسة والعقوبات وحتى برنامج الطاقة النووية، مؤكدين أن النية الحقيقية في هذا التفاهم مستمدة من حسن النية والطمأنينة الأمنية وطنها. حدد النص المذكرة تفاصيل دقيقة تتعلق بالقضاء على الحصار البحري على الإيرانية، مع إقرار سحب القوات البحرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتفاق نهائي.

كما يلتزم الطرفان بإلغاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على إيران، وتوفير السماح بالتصدير للنفط الخام، مع إعادة حظر الألغام البحرية بطريقة مرتبطة بجدول زمني يتفق عليه. في جانب آخر، يوافق على التنافر في نطاق التخصيب النووي وفق آلية معينة تدعمه الوكالات الدولية، مع تأكيدهم على عدم البحث عن أسلحة نووية، والتزامهم بنظام رقابة صارم على المواد ذات الخصائص المخصبة.

يضم محتوى المذكرة أيضًا خطة استثمار بقيمة لا تقل عن ثلاثمائة مليار دولار أمريكي، تهدف إلى إعادة إحياء البنية التحتية الإيرانية ورفع مستوى التنمية الاقتصادية. تتضمن الخطة مدة تنفيذ مقترحة قدرها ستين يوما، مع ضمان توفير التراخيص اللازمة للمعاملات المالية وخدمات البنوك، ونقل تدفقات الأموال الخاصة بالولايات المتحدة والسحب الكامل للأصول المجمدة.

وضمن هذا السياق، يرتبط هذا التفاهم بمراجعة مواقف دول الجوار وأعضاء هيئة التعاون الإقليمي لتحقيق مزيد من الاستقرار في منطقة الخليج والتقليل والحد من مخاطر الأزمات العسكرية أو الاقتصادية. الفقرة الثالثة من المذكرة تعد أحد أهم الأبعاد الاستراتيجية في المضي قدما في العلاقات الدولية، حيث تؤكد على مراعاة الحقوق السيادية لدول الجوار في حوض مضيق هرمز وتؤمن أن مزيدا من التعاون بين الولايات المتحدة وإيران سيشترك في تخفيف الاستقطاب الجغرافي وإرساء مبادئ القانون الدولي.

وفي ختام المذكرة، يلتزم كل من الطرفين بالامتثال للملصق النهائي خلال ستين يوما مع إمكانية التمديد عند موافقتهم المشتركة. بهذه الخطوة، ينتهي شطر من الصراع الإقليمي، ويتم تبني إطار منع أي عدوان مستقبلي لكل الجبهات، مع فتح قنوات للتنمية والاستقرار في المستقبل القريب.





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