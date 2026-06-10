الاتحاد السنغالي يوضح ملابسات تفتيش لاعبي المنتخب في مطار أمريكي

بعد جدل واسع أثارته مقاطع فيديو تظهر تفتيش لاعبي المنتخب السنغالي في مطار أمريكي، أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا أوضح فيه أن الإجراءات كانت روتينية وتهدف لتسهيل السفر، داعيا إلى عدم الانسياق وراء التأويلات الخاطئة.

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في الأوساط الرياضية السنغالية، حيث ظهر لاعبو المنتخب السنغالي ل كرة القدم وهم يخضعون لإجراءات تفتيش أمني مشددة على مدرج أحد المطارات في الولايات المتحدة.

وقد أظهرت اللقطات عناصر الأمن وهم يفتشون حقائب اللاعبين وأمتعتهم الشخصية أمام أعين الجمهور، وهو المشهد الذي اعتبره الكثيرون مهينا وتمييزيا ضد لاعبي المنتخب السنغالي المعروفين بلقب أسود التيرانجا. وسرعان ما انتشرت التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل، مع اتهامات للسلطات الأمريكية بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع الوفود الرياضية، خاصة وأن منتخبات أخرى لم تتعرض لمثل هذه الإجراءات خلال زياراتها السابقة للولايات المتحدة.

في محاولة لتهدئة الأوضاع واحتواء الغضب الشعبي، أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا رسميا أوضح فيه تفاصيل ما جرى، مؤكدا أن جميع الإجراءات التي تمت كانت ضمن الترتيبات اللوجستية المعتادة للرحلات الجوية الخاصة. وأوضح البيان أن الحافلة التي تقل المنتخب غادرت الفندق في مدينة رالي بولاية نورث كارولاينا متجهة مباشرة إلى مدرج المطار، وذلك لتوفير الوقت وتسهيل إجراءات السفر.

وأضاف الاتحاد أن هذا الإجراء سمح للاعبين وأعضاء الجهاز الفني باستكمال جميع الفحوصات الأمنية والشرطية عند سلم الطائرة مباشرة، دون الحاجة للمرور عبر صالات المطار التقليدية ومناطق الصعود المعتادة. وأكد البيان أن الهدف الأساسي من هذا التنظيم كان تقليص زمن الرحلة وتسهيل عملية الصعود إلى الطائرة الخاصة المتجهة إلى سان أنطونيو بولاية تكساس، حيث خاض المنتخب مباراة ودية تحضيرية.

وشدد الاتحاد السنغالي على أن الإجراءات التي تمت تمت وفق لوائح أمن المطارات المعمول بها في الولايات المتحدة ودوليا، وأنها ليست موجهة ضد المنتخب السنغالي بشكل خاص. وأشار إلى أن التعامل مع المنتخب تم بكل احترام وتقدير، وأن التفتيش الأمني هو إجراء روتيني يطبق على جميع الركاب عند استخدام الطائرات الخاصة في بعض المطارات. ودعا الاتحاد الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأويلات غير الدقيقة، مؤكدا ثقته في حسن تعامل السلطات الأمريكية مع الوفود الرياضية.

ويستعد المنتخب السنغالي حاليا للمشاركة في بطولة دولية مرتقبة، حيث من المقرر أن يواجه منتخب فرنسا يوم 16 يونيو في نيوجيرسي، ثم يلتقي النرويج في نفس الملعب يوم 22 يونيو، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة العراق في تورونتو يوم 26 يونيو. ويسعى أسود التيرانجا إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزز مكانتهم في الساحة الكروية العالمية، وسط آمال كبيرة من الجماهير السنغالية بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل المنتخب الحافل بالإنجازات





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