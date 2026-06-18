الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يرفض إقامة مباراة مع إسرائيل تحت 15 سنة

رفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إقامة مباراة مع منتخب إسرائيل تحت 15 سنة في افتتاح النسخة الأولى من مهرجان "الفيفا" لكرة القدم بالولايات المتحدة.

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان: لن نكون جزءا من أي مبادرات أو تهدف إلى فرض واقع رياضي زائف مع جهة تمارس يوميا انتهاكات جسيمة بحق رياضيينا.

لن نكون جزءا من أي مبادرات أو تهدف إلى فرض واقع رياضي زائف مع جهة تمارس يوميا انتهاكات جسيمة بحق رياضيينا. نرفض بشكل قاطع أي محاولات لاستخدام الرياضة أداة للتغطية على الانتهاكات الإسرائيلية أو لتلميع صورة واقع لا يمكن قبوله. خلال 3 سنوات فقط، فقدت الرياضة الفلسطينية أكثر من 1000 من أبنائها وبناتها من الرياضيين، جراء العدوان الإسرائيلي.

نفى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الخميس، ما ورد من أنباء حول إقامة مباراة بين منتخبي فلسطين وإسرائيل تحت 15 سنة في افتتاح النسخة الأولى من مهرجان "الفيفا" لكرة القدم بالولايات المتحدة. وقال الاتحاد في بيان: "في ظل ما يتم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام حول مزاعم بإقامة مباراة بين منتخبي فلسطين وإسرائيل تحت 15 عاما، يؤكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "لم يتلق الاتحاد أي إشعار أو طرح رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذا الخصوص، كما تم التأكيد لنا بشكل واضح أنه لم يتم الإعلان أو الترتيب لأي مباراة من هذا النوع". وتابع: "يشدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على موقفه الثابت الذي لا يقبل التأويل: لن نكون جزءا من أي مبادرات أو محاولات تهدف إلى فرض واقع رياضي زائف مع جهة تمارس يومياً انتهاكات جسيمة بحق رياضيينا وتستهدف الإنسان والبنية التحتية الرياضية الفلسطينية بشكل ممنهج".

وأكد الاتحاد رفضه بشكل قاطع أي محاولات لاستخدام الرياضة كأداة للتغطية على هذه الانتهاكات الإسرائيلية أو "لتلميع صورة واقع لا يمكن قبوله أو التعايش معه". وزاد: "ما يجري على الأرض لا يمكن فصله عن أي نشاط رياضي، وأي حديث عن مباريات في هذا السياق هو تجاهل صارخ للحقيقة".

وذكر أنه خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، فقدت الرياضة الفلسطينية أكثر من 1000 من أبنائها وبناتها من الرياضيين، جراء العدوان الإسرائيلي، من ضمنهم قائد المنتخب السابق سليمان العبيد وبطلة الكاراتيه نغم أبو سمرة. وأضاف: "هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس حجم المعاناة والاستهداف الذي يتعرض له القطاع الرياضي في فلسطين".

وشدد على أن أولوية الاتحاد هي حماية اللاعبين والدفاع عن حقوقهم، والعمل على تحقيق العدالة والمساءلة وفق أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومبادئ الميثاق الأولمبي، إضافة إلى مواصلة الجهود القانونية والرياضية لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة لهذه القوانين. وتابع: "سيبقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم متمسكا بمسؤولياته الوطنية والرياضية، ولن ينجر وراء محاولات تشتيت الانتباه عن القضايا الجوهرية التي تمس وجود ومستقبل رياضيينا".

ودعا الاتحاد وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالمصادر الرسمية، وتجنب الانجرار وراء معلومات مضللة أو غير موثقة. ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى من مهرجان كرة القدم تحت 15 سنة في سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة جميع الاتحادات الأعضاء في "فيفا"، البالغ عددها 211 اتحاداً





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الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إقامة مباراة مع إسرائيل مهرجان \الفيفا\ رياضة فلسطين إسرائيل

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