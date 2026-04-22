الاتحاد الإماراتي يدعم شباب الأهلي في المطالبة بحقوقه بعد إلغاء هدف مثير للجدل

أعرب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن دعمه الكامل لنادي شباب الأهلي بعد إلغاء هدف في مباراته ضد ماتشيدا زيلفيا في دوري أبطال آسيا، مطالبًا الاتحاد الآسيوي بتحسين مستوى التحكيم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعرب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن دعم ه الكامل والمطلق لنادي شباب الأهلي في سعيه للحفاظ على حقوقه المشروعة، وذلك على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراته الحاسمة أمام نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

المباراة التي أقيمت على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، شهدت لحظات درامية وتوترًا بالغًا، خاصةً في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، حيث أُلغي هدفٌ قاتل لفريق شباب الأهلي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الرياضية والجماهيرية. التفاصيل تعود إلى الدقيقة 90+، حينما تمكن اللاعب جيلهيرمي بالا من تسجيل هدف التعادل الثمين، معتقدًا بذلك أنه منح فريقه فرصة جديدة للمنافسة على التأهل إلى النهائي.

ولكن، فرحة اللاعبين والجماهير لم تدم طويلًا، حيث وبعد مراجعة دقيقة باستخدام تقنية الفيديو المساعدة للحكم (VAR)، قرر الحكم الأسترالي شون إيفانز إلغاء الهدف، مستندًا إلى مخالفة إجرائية تتعلق بتنفيذ رمية التماس من قبل لاعب شباب الأهلي في وقت توقف اللعب، بالتزامن مع إجراءات تبديل اللاعبين في صفوف الفريق المنافس. هذا القرار الصادم أثار استياءً بالغًا في أوساط لاعبي ومدربي شباب الأهلي، الذين اعتبروا أن الهدف كان صحيحًا ويستحق الاحتساب، وأن إلغائه جاء ظلمًا واضحًا أثر سلبًا على مسار المباراة ونتيجتها النهائية.

وبعد ذلك، أطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا فوز نادي ماتشيدا زيلفيا وتأهله إلى نهائي البطولة الآسيوية، مما أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات من جانب نادي شباب الأهلي وأنصاره. وفي بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وقوفه التام إلى جانب نادي شباب الأهلي في جميع الخطوات التي سيتخذها للمطالبة بحقوقه، معربًا عن ثقته في قدرة النادي على إثبات مظلوميته.

كما دعا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى ضرورة اختيار حكام مؤهلين وذوي خبرة عالية لإدارة المباريات الهامة في البطولات التي ينظمها، مؤكدًا على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في عالم كرة القدم على جميع الأصعدة التنظيمية والفنية والتحكيمية، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع الفرق المشاركة. وأضاف الاتحاد في بيانه أن حفظ حقوق الأندية الإماراتية وتمكينها من المنافسة بنزاهة وشفافية هو من أولوياته القصوى، وأنه سيقدم لنادي شباب الأهلي كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة في سعيه لاستعادة حقه الضائع.

كما أعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع نادي شباب الأهلي، مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي قدمه الفريق في البطولة، وبالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تؤهله لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. البيان لم يقتصر على مجرد التعبير عن الدعم، بل حمل أيضًا رسالة واضحة إلى الاتحاد الآسيوي بضرورة إعادة النظر في معايير اختيار الحكام، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين لهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على نتائج المباريات وتظلم الفرق المتنافسة.

الجدير بالذكر أن هذه الأحداث أثارت نقاشًا واسعًا حول دور تقنية الـ VAR في كرة القدم، ومدى فعاليتها في تحقيق العدالة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تطويرها وتحسينها لتجنب الأخطاء التحكيمية التي قد تحدث. العديد من الخبراء والمحللين الرياضيين أشاروا إلى أن تقنية الـ VAR ليست حلاً سحريًا، وأنها تحتاج إلى تطبيق دقيق ومدروس، وأن الحكم هو المسؤول النهائي عن اتخاذ القرارات في الملعب.

كما أكدوا على أهمية التواصل الفعال بين الحكام واللاعبين، وتوضيح القواعد والتعليمات بشكل واضح، لتجنب سوء الفهم والجدل. من جهته، أعلن نادي شباب الأهلي أنه بصدد تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مطالبًا بإعادة النظر في قرار إلغاء الهدف، وإجراء تحقيق شامل في ملابسات المباراة. النادي أكد أيضًا أنه لن يتنازل عن حقه في الحصول على العدالة، وأنه سيسعى بكل الطرق الممكنة لاستعادة حقه الضائع.

هذه القضية من المتوقع أن تشغل الأوساط الرياضية في الأيام القادمة، وأن تثير المزيد من الجدل والنقاش حول قضايا التحكيم والعدالة في كرة القدم الآسيوية





