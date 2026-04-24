الاتحاد الأوروبي يبحث نشر قوة بديلة لليونيفيل لدعم الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله

قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون مع بيروت إمكانية نشر قوة أوروبية جديدة في لبنان لدعم الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله، بالتزامن مع تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

أعلنت كايا كالاس، مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، أن قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون بشكل مكثف مع الحكومة ال لبنان ية إمكانية نشر قوة أوروبية جديدة في لبنان ، بهدف استبدال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل ) وتقديم دعم قوي للجيش ال لبنان ي في مهمته الحساسة لنزع سلاح حزب الله ، وتعزيز سيادة الدولة ال لبنان ية على كامل أراضيها.

وأوضحت كالاس أن المناقشات التي جرت أمس كانت معمقة وشاملة، وتناولت بالتفصيل أوجه الدعم التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها للبنان في هذه المرحلة الحرجة. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يدرك تمام الإدراك أن ولاية اليونيفيل تقترب من نهايتها، وأن القوات المسلحة اللبنانية تحتاج إلى مساعدة إضافية لضمان قدرتها على تنفيذ مهامها الدستورية، وعلى رأسها نزع سلاح حزب الله وفرض سيطرة فعلية على جميع المناطق اللبنانية، وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.

وأشارت المفوضة الأوروبية إلى أن وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي قد أجروا بالفعل مباحثات أولية حول إمكانية تشكيل قوة أوروبية متخصصة، يمكنها أن تتولى مهام جديدة بعد انتهاء مهمة القوة الأوروبية الحالية، مع التأكيد على أن هذه القوة الجديدة ستتمتع بولاية مختلفة ومهام محددة، تتماشى مع التطورات الميدانية والاحتياجات اللبنانية المتغيرة. هذا التطور يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، وذلك بعد أن كان قد تم تطبيقه في منتصف شهر أبريل الماضي. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الولايات المتحدة لمنع تصعيد الموقف، والتوصل إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتزامن إعلان ترامب مع انطلاق جولة مفاوضات ثانية في البيت الأبيض، بمشاركة الرئيس ترامب نفسه، وعدد من المسؤولين الأمريكيين، بهدف بحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق دائم ينهي الصراع. ومع ذلك، لم يخلُ الوضع الميداني من بعض الخروقات، حيث أفادت مصادر إخبارية بتبادل القصف الصاروخي بين الطرفين في جنوب لبنان، مما يشير إلى هشاشة الهدنة، وضرورة بذل جهود مضاعفة لضمان التزام الطرفين بوقف إطلاق النار.

هذا التمديد لوقف إطلاق النار يمنح الأطراف المعنية فرصة إضافية لمواصلة المفاوضات، والبحث عن حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب اندلاع حرب مدمرة. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على مباني عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتي خربة سلم وتولين جنوب لبنان، مدعياً أن هذه المباني كانت تستخدم لتعزيز ما وصفها بـ'مخططات إرهابية' ضد القوات الإسرائيلية ودولة إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل استهداف أي مواقع عسكرية تابعة لحزب الله تشكل تهديداً لأمنه القومي. يأتي هذا التصعيد الميداني في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وحزب الله، وتبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وتثير هذه الغارات الجوية مخاوف من أن يؤدي التصعيد الميداني إلى انهيار وقف إطلاق النار، واندلاع حرب شاملة.

وفي الوقت نفسه، تواصل وسائل الإعلام مراقبة الوضع عن كثب، وتقديم تغطية مباشرة للتطورات على الأرض، بما في ذلك تمديد وقف إطلاق النار، وانطلاق جولة المفاوضات في البيت الأبيض، وتبادل القصف الصاروخي في جنوب لبنان. الوضع في المنطقة لا يزال متقلباً للغاية، ويتطلب حذراً شديداً، وجهوداً دبلوماسية مكثفة لمنع التصعيد، والتوصل إلى حل سياسي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.

إن نشر قوة أوروبية جديدة في لبنان، وتمديد وقف إطلاق النار، والمفاوضات الجارية في البيت الأبيض، كلها تطورات مهمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستقبل المنطقة. ويتعين على جميع الأطراف المعنية العمل معاً من أجل تحقيق السلام والاستقرار، وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الموقف وتدهور الأوضاع





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اليونيفيل حزب الله الجيش اللبناني الاتحاد الأوروبي إسرائيل لبنان وقف إطلاق النار

United States Latest News, United States Headlines