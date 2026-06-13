الاتحاد المصري يؤكد: عدم السماح بضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخب في كأس العالم ليس أزمة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً clarifies细致的细节حول لوائح الفيفا الخاصة بزي منتخب مصر في كأس العالم، مشيراً إلى أن منع نجوم البطولات القارية وإعادة تحديد لون الأرقام هي إجراءات تنظيمية معتادة وتم تطبيقها مسبقاً.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس هناك أزمة بشأن وضع نجوم بطولات منتخب الفراعنة على قمصان اللاعبين خلال منافسات بطولة كأس العالم التي تستمر حتى 19 يوليو الجاري.

ونود التأكيد أنه منذ عدة أشهر تلقينا مخاطبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتعلق بعدم السماح بوضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخبات خلال منافسات كأس العالم، وذلك في إطار اللوائح المنظمة للبطولة والإجراءات المعتادة التي يتم تطبيقها على جميع المنتخبات المشاركة. واتحاد الكرة المصري على علم كامل بهذا الأمر منذ فترة، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتالي فإن الأمر لا يمثل أي مستجدات أو مفاجآت قبل انطلاق البطولة.

وأوضح أن الاتحاد الدولي طلب также إجراء تعديل على لون الأرقام الموجودة على قمصان المنتخب لتصبح باللون الأبيض بدلاً من اللون الذهبي، بما يضمن وضوح الرؤية بشكل أكبر خلال المباريات والبث التليفزيوني، وهو إجراء تنظيمي وفني معتاد. وقامت الشركة المسؤولة عن ملابس المنتخب بتنفيذ التعديلات المطلوبة وفقاً للوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم





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