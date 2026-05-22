الاتحاد الأوروبي في مواجهة الركود التضخمي وصدمات الطاقة: تحديات مالية وآمال تكنولوجية

تقرير مفصل يتناول تحذيرات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من مخاطر الركود التضخمي وارتفاع العجز المالي نتيجة أزمات الطاقة، مقابل صعود قوي لقطاع الذكاء الاصطناعي.

يواجه الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن تحديات اقتصاد ية جسيمة تضع القارة العجوز أمام سيناريوهات قاتمة ومقلقة، حيث حذر وزراء مالية دول الاتحاد من انزلاق ال اقتصاد نحو حالة من الركود التضخمي التي تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار في آن واحد.

هذا الوضع المعقد ينتج عن تضافر عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها الارتفاع الحاد والمستمر في أسعار الطاقة الذي ارتبط بشكل مباشر بالتوترات والنزاعات المرتبطة بإيران، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج في المصانع وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين. وفي اجتماع غير رسمي عقد في نيقوسيا، أكد كيرياكوس بييراكاكيس، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، أن هناك ضغوطا ركودية تضخمية ملموسة تلوح في الأفق، ورغم ذلك، شدد على أن أوروبا تمتلك المرونة والقدرة على الصمود في وجه هذه العاصفة إذا ما تم اتخاذ التدابير السياسية والمالية الصحيحة.

وتتجسد هذه المخاوف في التوقعات الرسمية الصادرة عن المفوضية الأوروبية، والتي تشير إلى تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو ليصل إلى 0.9 في المائة بحلول عام 2026، وهو تراجع ملحوظ ومقلق مقارنة بنسبة 1.3 في المائة المتوقعة لعام 2025. وفي المقابل، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم ليصل إلى 3 في المائة، متجاوزا بذلك الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، مما يضع صانعي السياسات النقدية في مأزق حقيقي بين محاولة كبح التضخم الجامح وتجنب خنق النمو الاقتصادي الضعيف أصلا.

وعلى صعيد السياسات المالية والأسواق، يزداد القلق بين المستثمرين من أن تؤدي الصدمات التضخمية الممتدة إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية العالمية، وهو ما انعكس بالفعل في ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية لم تشهدها المنطقة منذ سنوات طويلة. هذا الارتفاع في العوائد يفرض ضغوطا إضافية وثقيلة على القدرة الشرائية للحكومات والشركات والأسر على حد سواء، ويقلص من الحيز المالي المتاح للدول لمواجهة الأزمات الطارئة.

وفي هذا السياق، وجهت المفوضية الأوروبية دعوة صريحة للحكومات الأعضاء بضرورة تبني تدابير دعم مالي تكون موجهة ومؤقتة، بحيث تستهدف حصريا الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات دعم عامة وشاملة مثل تخفيضات ضرائب الوقود التي يستفيد منها الجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم، مما يهدر الموارد المالية. وقد حذر المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس من أن دعم الطلب على الوقود الأحفوري في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية وتأخير عملية التحول الطاقي الضرورية.

ومن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة في منطقة اليورو ليصل إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، متجاوزا سقف 3 في المائة المسموح به قانونيا، بينما يتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 91.2 في المائة بحلول عام 2027. ورغم محاولات بعض الدول مثل إيطاليا المطالبة باستثناء دعم الطاقة من حسابات العجز، إلا أن غالبية وزراء المالية يرفضون هذا التوجه، معتبرين أن الأزمة الحالية هي صدمة عرض وليست صدمة طلب، مما يجعل الاستثناءات خطراً على الاستقرار المالي طويل الأمد.

ومع ذلك، وفي خضم هذه السحب الاقتصادية القاتمة، يبرز قطاع التكنولوجيا الأوروبي كنقطة مضيئة تعكس قدرة القارة على الابتكار والمنافسة في الأسواق العالمية المتقدمة. فقد شهدت أسهم شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك المرتبطة بمجالات الذكاء الاصطناعي، صعودا قويا لافتا للنظر، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة وصدمات الطاقة التي ضربت القطاعات التقليدية.

وتشير البيانات والتحليلات الدقيقة الصادرة عن شركة تي إس لومبارد إلى أن مجموعتين من أسهم الذكاء الاصطناعي ساهمتا بأكثر من ثلثي الأداء الإيجابي للأسهم الأوروبية في الآونة الأخيرة، مما خلق نوعا من التوازن النسبي في المحافظ الاستثمارية. وبحسب دافيد أونيليا، مدير قسم الاقتصاد الكلي الأوروبي والعالمي في الشركة، فإن أداء مؤشرات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي منذ شهر أبريل الماضي بات يضاهي في قوته أداء مؤشر ناسداك الأمريكي، ويقترب بشكل كبير من أداء بورصة تايوان المتخصصة في أشباه الموصلات.

هذا التباين الصارخ بين الركود الاقتصادي العام وازدهار قطاع التكنولوجيا يشير إلى تحول هيكلي عميق في الاقتصاد الأوروبي، حيث تصبح التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة هي المحرك الأساسي والوحيد تقريبا للنمو في مواجهة تراجع القطاعات الصناعية والخدمية التقليدية. ويؤكد الخبراء على ضرورة عدم تجاهل تقلبات الاقتصاد الكلي، ولكن في الوقت ذاته، ينبهون إلى أهمية الالتفات للشركات الأوروبية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي أثبتت قدرتها على تحقيق مكاسب مالية رغم الظروف القاسية، مما قد يفتح آفاقا جديدة للتعافي الاقتصادي المستدام إذا ما تم استثمار هذا النجاح التكنولوجي في رفع إنتاجية القطاعات الأخرى المتضررة





الركود التضخمي الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة الذكاء الاصطناعي منطقة اليورو

