الاتحاد يقترب من حسم بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة بعد تخطي الاتفاق

عزز نادي الاتحاد موقعه في المركز الخامس بدوري روشن برصيد 55 نقطة بعد فوزه على الاتفاق، ويحتاج لنقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين لضمان التواجد القاري.

نجح نادي الاتحاد في تعزيز آماله وطموحاته القارية بشكل كبير بعد تحقيقه انتصاراً ثميناً ومستحقاً على مضيفه نادي الاتفاق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيجو بمدينة الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين المعروف باسم دوري روشن .

هذا الفوز لم يكن مجرد إضافة لثلاث نقاط في رصيد الفريق، بل كان بمثابة دفعة معنوية هائلة للاعبين والجهاز الفني، حيث وضع العميد على أعتاب ضمان مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم القادم، وهو الهدف الذي يسعى الفريق لتحقيقه لتعويض بعض الإخفاقات التي واجهها على المستوى المحلي خلال هذا الموسم المتقلب. وبناءً على هذه النتيجة، ارتقى الاتحاد في جدول الترتيب ليثبت أقدامه في المركز الخامس برصيد 55 نقطة، مما منحه أفضلية ملموسة وفارقاً يصل إلى ثلاث نقاط عن ملاحقه المباشر نادي التعاون، وهو فارق جوهري في هذه المرحلة الحرجة من عمر المسابقة، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم وبقاء جولتين فقط على إسدال الستار على المنافسات المحلية.

ومن الناحية الحسابية والرياضية، أصبح الطريق ممهداً أمام نادي الاتحاد لحسم بطاقة التأهل رسمياً دون الحاجة للانتظار أو مراقبة نتائج المنافسين الآخرين، إذ يحتاج الفريق إلى تحقيق ثلاث نقاط فقط من مباراتيه المتبقيتين لضمان التواجد في المسابقة الآسيوية المرموقة، بغض النظر عما سيحققه نادي التعاون في مبارياته القادمة. وتنتظر النمور مواجهتان حاسمتان تتطلبان أعلى درجات التركيز والجاهزية، حيث سيبدأ الفريق رحلة الحسم بملاقاة نادي الشباب في مباراة خارج الديار، وهي المواجهة التي يتوقع أن تكون صعبة نظراً لقوة المنافس وطموحه، ثم يختتم الاتحاد مشواره في الدوري باستضافة نادي القادسية على ملعبه وبين جماهيره الوفية التي ستكون الداعم الأول للفريق في ليلة الحسم المنتظرة.

ويرى المحللون أن استقرار النتائج في الجولات الأخيرة منح الاتحاد ثقة كبيرة، وجعل الفريق أكثر تماسكاً من الناحية التكتيكية والذهنية، مما يرفع من فرص خروجه بنتيجة إيجابية من المواجهات القادمة. ويعول نادي الاتحاد في هذه المرحلة المفصلية على الخبرات التراكمية التي يمتلكها عدد من نجومه وكبار لاعبيه الذين خاضوا العديد من المعارك الكروية في الملاعب الآسيوية، حيث تلعب هذه الخبرة دوراً محورياً في إدارة المباريات تحت الضغط العالي والتعامل مع التوترات التي تصاحب الجولات الأخيرة من الدوري.

إن الرغبة في العودة إلى منصات التتويج القارية والظهور بمظهر قوي في دوري أبطال آسيا للنخبة تمثل الحافز الأساسي للاعبين في الوقت الراهن، خاصة وأن التواجد في هذه البطولة يمنح النادي مكانة مرموقة على المستوى الدولي ويفتح آفاقاً جديدة من التطوير الفني والمالي. وبالرغم من أن الموسم لم يكن مثالياً للاتحاد من حيث النتائج المحلية، إلا أن القدرة على العودة في الأمتار الأخيرة والقتال من أجل المقاعد الآسيوية تعكس الروح القتالية التي يتميز بها هذا النادي العريق، والذي يطمح دائماً لأن يكون في صدارة المشهد الرياضي السعودي والعربي، متطلعاً إلى موسم قادم يكون أكثر استقراراً وإنجازاً على كافة الأصعدة





