حسم نادي الاتفاق تعاقده مع لاعب الوسط الكوسوفي بيرسانت سيلينا القادم من آيك ستوكهولم السويني بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وفقاً للصحفي فابريزيو رومانو.

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعاقده الرسمي مع اللاعب الكوسوفي بيرسانت سيلينا ، قادماً من نادي آيك ستوكهولم السويدي، في صفقة تمت خلال فترة الانتقالات الصيفية استعداداً لموسم 2026/2027.

ووفقاً للصحفي الإيطالي المتخصص فابريزيو رومانو، فقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف lemonde player move to Saudi Professional League. Phillies agent and also confirmed the deal via his account on platform X, stating that سيلينا joined الاتفاق على عقد يمتد لثلاث مواسم. وخاض سيلينا موسماً متميزاً مع آيك ستوكهولم في موسم 2025-2026، حيث شارك في 17 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 7 أهداف وصنع هدفين، مما يعكس قدراته الهجومية كلاعب وسط.

وتوزعت أهدافه بين البطولات المحلية والأوروبية، مما جعله هدفاً市场需求 for clubs in stronger leagues. هذه الصفقة تأتي في إطار سعي نادي الاتفاق لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد، وتدل على جاذبية دوري روشن السعودي للمواهب الشابة من أوروبا





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاتفاق بيرسانت سيلينا آيك ستوكهولم دوري روشن سوق الانتقالات

United States Latest News, United States Headlines