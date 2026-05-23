الاتصال المرتقب بين ترامب ونهنياهو لبحث اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. ويأتي الاتصال المرتقب بعد تقارير تحدثت عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وسط خلافات متبقية تتعلق خصوصا بمسألة اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة في تل أبيب، لم تسمها، قولها إن الاتصال يجري في ظل حراك دبلوماسي مكثف، ومداولات إسرائيلية بشأن مستقبل الحرب، وإمكانية التوصل إلى تفاهمات تنهي التصعيد. ويأتي الاتصال المرتقب بعد تقارير تحدثت عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وسط خلافات متبقية تتعلق خصوصا بمسألة اليورانيوم المخصب وآليات التنفيذ النهائية.

وفي وقت سابق السبت، قالت صحيفة"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي الليلة، وسط ترقب لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق محتمل. وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.16 اتصالا عربيا وإيرانيا في "لحظة حاسمة" لمفاوضات واشنطن وطهرا





