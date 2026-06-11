الاتحاد البرلماني العربي يشيد بدور السعودية القيادي في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية

خلال مؤتمره الـ 39، ثمن الاتحاد البرلماني العربي جهود المملكة العربية السعودية في دعم القضايا العربية والإسلامية، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ورفض الاعتداءات الخارجية على سيادة الدول العربية.

شهد المؤتمر البرلماني العربي في دورته التاسعة والثلاثين حالة من التوافق والتقدير العميق تجاه الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في مختلف الأصعدة، حيث ثمن الاتحاد البرلماني العربي الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة لدعم القضايا العربية والإسلامية، مؤكداً أن السعودية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ورعاية مبادرات الحوار والسلام.

وقد جاء هذا الثناء في سياق رؤية مستقبلية شاملة تسعى من خلالها المملكة إلى مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية على المستويين المحلي والعربي، بما يضمن تحقيق الاستدامة والازدهار للشعوب كافة. كما أعرب البيان الختامي للمؤتمر عن تهانيه للمملكة بتوليها رئاسة هذه الدورة، ممثلة في الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، معرباً عن الثقة الكاملة في حكمة القيادة السعودية وقدرتها على إدارة أعمال الاتحاد بكفاءة واقتدار، خاصة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن.

وقد انعقد المؤتمر تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار يركز على صياغة رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقراراً واستدامة، وهو ما يعكس تطلعات الدول الأعضاء في بناء منظومة عمل مشتركة تتجاوز التحديات الراهنة. وبالإضافة إلى الجوانب السياسية، أشاد الاتحاد بالنجاح الاستثنائي الذي حققه موسم الحج، مثمناً الخدمات المتكاملة والتنظيم الاحترافي الذي قدمته المملكة لضيوف الرحمن، مما مكنهم من أداء مناسكهم في أجواء من الطمأنينة والأمن، وهو ما يؤكد الرعاية الفائقة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للحرمان الشريفين.

وفي سياق متصل، أكد المجتمعون من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على أن التضامن العربي ووحدة الصف يمثلان الضمانة الوحيدة والركيزة الأساسية لصون الأمن القومي العربي في مواجهة العواصف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تضرب المنطقة. وقد شدد المشاركون على إيمانهم الراسخ بأن العمل البرلماني المشترك ليس مجرد تنسيق إجرائي، بل هو رسالة سامية تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية في التنمية المستدامة والعيش الكريم.

واستعرض المؤتمر بالتفصيل التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، والتصاعد الخطير في الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومقدساته، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية التي تسعى لزعزعة استقرار الدول العربية. وفي هذا الصدد، جدد المجتمعون تمسكهم المطلق بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معتبرين أن حل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز علاقات حسن الجوار هي المبادئ التي لا يمكن التنازل عنها للوصول إلى مستقبل مستقر.

أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد أكد الاتحاد البرلماني العربي أنها ستظل القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، وأدان بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي وكافة أشكال الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ورفض المؤتمر بشكل قاطع أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض، أو تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، أو المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف.

وجدد المشاركون تمسكهم بحل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على حق اللاجئين في العودة والتعويض. كما أشاد المؤتمر بالجهود السعودية المتميزة من خلال رئاستها لمؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وهو التحرك الذي ساهم في إحياء المسار السياسي ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، مما أثمر عن اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة ذات سيادة.

ودعا الاتحاد مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها سلطات الاحتلال. وعلى صعيد آخر، وجه المؤتمر إدانة شديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، واصفاً إياها بأنها انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمن واستقرار شعوبها، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والمواثيق الأممية.

وأعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع الدول المتضررة، مؤيداً كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني والدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان خارجي، رافضاً أي تبريرات تحاول شرعنة هذه الهجمات. وشدد المجتمعون على أن أمن الدول العربية هو وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن أي مساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي برمته، مما يتطلب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد المواقف الدولية الرافضة لهذه الاعتداءات.

كما عبر المؤتمر عن رفضه القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية التي تستهدف تقييد حرية الملاحة في مضيق هرمز، مطالباً بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وفق أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، لضمان عدم تأثر التجارة العالمية واستقرار المنطقة. وفي ختام أعماله، حث الاتحاد جميع البرلمانات العربية على تنسيق مواقفها في المحافل الدولية لفضح هذه الانتهاكات وحشد الدعم الدولي للدفاع عن سيادة الدول العربية ووحدتها، داعياً كافة الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لإنهاء حالة التصعيد والعنف في المنطقة





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الاتحاد البرلماني العربي المملكة العربية السعودية القضية الفلسطينية الأمن القومي العربي الاستقرار الإقليمي

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