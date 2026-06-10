أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأندية المشاركة في الثلاث مسابقات القارية للأندية موسم 2026-2027، والتي تشهد توسعًا في دوري أبطال آسيا للنخبة ليضم 32 ناديًا في مرحلة الدوري. Swiss participation includes 93 clubs from 38 member associations, with specific qualification pathways and dates announced for each competition.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء قائمة الأندية المشاركة في نسخ 2026-2027 من المسابقات الثلاث لأندية الرجال: دوري أبطال آسيا للنخبة ، ودوري أبطال آسيا الثاني، و دوري التحدي الآسيوي .

سيتشارك في هذه المسابقات ما مجموعه 93 ناديًا من 38 اتحادًا وطنيًا عضوًا في الاتحاد الآسيوي، وذلك وفقًا للائحة دخول مسابقات الأندية الآسيوية (نسخة 2025) وآلية توزيع المقاعد لموسم 2026-2027، إلى جانب قائمة الأندية الحاصلة على الرخصة. وهذا العدد الكبير من المشاركين يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي بالارتقاء بمستوى اللعبة في القارة من خلال تنظيم مسابقات عالية الجودة وتوسيع قاعدة المشاركة.

في دوري أبطال آسيا للنخبة، النسخة الرابعة والعشرون من البطولة، سيشهد expansionًا حيث ستشارك 32 ناديًا في مرحلة الدوري، مقارنة بـ 24 ناديًا في الموسمين الماضيين. تم توزيع المقاعد بحيث يشارك 18 ناديًا من سبعة اتحادات وطنية في كل منطقة (الغرب والشرق). يبدأ أربعة أندية من كل منطقة من الدور التمهيدي للتنافس على مقعدين في مرحلة الدوري، بينما تتأهل الأندية الـ14 الأخرى مباشرة إلى مرحلة الدوري التي تنطلق يوم 14 سبتمبر 2026.

من noteworthy أن أندية الأهلي والهلال والنصر السعودية ستتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يخوض ناديي الاتحاد والقادسية السعودي الملحق التمهيدي. أما دوري أبطال آسيا الثاني فسيشهد مشاركة 25 ناديًا (12 من منطقة الغرب و13 من منطقة الشرق)获得了 مقاعد مباشرة في دور المجموعات، على أن تنطلق الجولة الأولى يوم 15 سبتمبر 2026. ستضاف إلى هذه الأندية الأربعة الخاسرة من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى ثلاثة أندية تتأهل من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الثاني.

أما دوري التحدي الآسيوي فسيعتمد نظامًا مختلفًا مع إقامة أدوار تمهيدية. وقد حدد الاتحاد الآسيوي التواريخ التالية: أدوار التمهيدية لكل من دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري التحدي الآسيوي يوم 11 أغسطس 2026، والتمهيدي لدوري أبطال آسيا الثاني يوم 12 أغسطس 2026. ثم تجري قرعة مرحلة الدوري في النخبة وقرعة دور المجموعات في الثاني يوم 18 أغسطس، بينما تقرع قرعة دور المجموعات في التحدي يوم 20 أغسطس 2026





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دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا الثاني دوري التحدي الآسيوي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2026-2027

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