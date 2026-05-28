الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران: تمديد وقف إطلاق النار ومفاوضات البرنامج النووي

توصلت الجانبان الأمريكي والإيراني إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار في مضيق هرمز لمدة 60 يوماً وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي، مع توقع تخفيف العقوبات وإزالة الألغام من الممر البحري.

أفاد موقع أكسيوس، استناداً إلى مصادر مطلعة، أن الجانبين الأمريكي وال إيران ي توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار في مضيق هرمز لمدة ستين يوماً، مع إطلاق مفاوضات مكثفة حول البرنامج النووي ال إيران ي.

وذكَر الموقع أن المفاوضين من الطرفين نجحا في موافقة معظم بنود الاتفاق حتى الثلاثاء، لكن لا يزال يُنتظر الحصول على موافقة القيادات العليا في كلا الجانبين. وفي حين أبلغ المسؤولون الأمريكيون الرئيس دونالد ترامب بتفاصيل الاتفاق، فإن الأخير طلب بضعة أيام إضافية للتفكير قبل إبداء موافقته النهائية، الأمر الذي جعل العملية الدبلوماسية تتوقف مؤقتاً رغم التقدم الملحوظ.

وتفصيلًا، تنص مذكرة التفاهم على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستصبح غير مقيدة، بحيث لا تُفرض أي رسوم على السفن ولا تُتعرض لها، على أن تقوم إيران بإزالة جميع الألغام الموجودة في الممر البحري خلال ثلاثين يوماً. كما تتضمن الاتفاقية رفع الحصار البحري الأمريكي تدريجياً بما يتماشى مع استعادة حركة الشحن التجاري.

وفي جانبٍ آخر، تتعهد إيران بعدم السعي للحصول على سلاح نووي، وتشرع في مفاوضات خلال فترة الستين يوماً لتحديد آلية التخلص من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وكيفية التعامل مع أنشطة التخصيب المستقبلية. بالمقابل، ستعمل الولايات المتحدة على مناقشة تخفيف العقوبات وإطلاق سراح أموال إيران المجمدة، إلى جانب بحث آلية تمكّن طهران من استئناف تلقي السلع والمساعدات الإنسانية.

من جهتها، أدنت طهران الخطوة الأمريكية التي وصفت بأنها انتهاك لوقف إطلاق النار المتعدد المرات، كما انتقدت التصريحات التهديدية التي أدلى بها بعض المسؤولين الأمريكيين تجاه إيران ودول المنطقة. وأشاد سعيد آجرلو، عضو الفريق الإعلامي المقرب من الوفد الإيراني، بزيارة محمد باقر قالیباف إلى قطر، معتبرًا إياها خطوة ناجحة في سبيل تحرير نصف الأموال الإيرانية المجمدة التي تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وكذلك صرح الحرس الثوري الإيراني بأنه يمارس "التحكم الذكي" في مضيق هرمز، مشيراً إلى عبور 26 سفينة تجارية وناقلة نفط عبر الممر الآمن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. كما التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير لمناقشة التطورات الإقليمية واتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وعلى صعيد آخر، أثار السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام شكوكاً حول دور باكستان كوسيط في المنطقة، مطالباً ببيان واضح من باكستان رداً على دعوة ترامب للانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل. وفي ختام اللقاءات، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى فهم مع إيران، مشيراً إلى إمكانية إبرام صفقة في المرحلة الراهنة ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الولايات المتحدة إيران مضيق هرمز البرنامج النووي وقف إطلاق النار

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

العدل: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب | صحيفة المواطن الإلكترونيةالعدل: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب حقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق

Read more »

باحثة: 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور | صحيفة المواطن الإلكترونيةباحثة: 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور أكدت الباحثة في هيئة الغذاء والدواء مشاعل الرشيد، أن 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور ودهن العود الأكثر

Read more »

أكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح يُحيون ثاني أيام ميدل بيست | صحيفة المواطن الإلكترونيةأكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح يُحيون ثاني أيام ميدل بيست يٌحيي أكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح فعاليات اليوم الثاني من فعالية ميدل بيست المقامة ضمن فعاليات موسم

Read more »

60 شركة ناشئة من حول العالم تشارك في منتدى الاستثمار | صحيفة المواطن الإلكترونية60 شركة ناشئة من حول العالم تشارك في منتدى الاستثمار تشارك نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم في أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة الذي يُقام من 21

Read more »

ضبطُ 60 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبطُ 60 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (60) مخالفًا لنظام البيئة؛ (48) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسية

Read more »

إتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةإتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا أتاحت هيئة تقويم التعليم للمعلمين والمعلمات التظلم على نتائج الرخصة المهنية خلال 60 يوماً من تاريخ إيداع نتيجة

Read more »