Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوطا أميركية لفرض قيود سفر أكثر صرامة لاحتواء تفشي الإيبولا في الكونغو والدول المجاورة

Health News

الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوطا أميركية لفرض قيود سفر أكثر صرامة لاحتواء تفشي الإيبولا في الكونغو والدول المجاورة
إيبولافيروستفشي
📆6/11/2026 1:10 AM
📰skynewsarabia
39 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 47% · Publisher: 51%

الاتحاد الأوروبي رفض ضغوطا أميركية لفرض قيود سفر أكثر صرامة لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض مناطق أوغندا، بالتزامن مع استعداد الدولتين للمشاركة في استضافة كأس العالم.

رفض الاتحاد الأوروبي ضغوطا أميركية لفرض قيود سفر أكثر صرامة ل احتواء تفشي فيروس ال إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض مناطق أوغندا، بالتزامن مع استعداد الدولتين للمشاركة في استضافة كأس العالم .

أول من كشف عن المكالمة، التي تناولت الجهود المشتركة للتعامل مع التفشي، في وقت سجلت فيه نحو 600 إصابة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية في مايو الماضي. من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها نسقت استجابتها منذ بداية الأزمة مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين والهيئات المختصة.

ويعد الإيبولا من الأمراض الفيروسية شديدة الخطورة، وينتقل عبر الاتصال المباشر بالمصابين أو سوائل أجسامهم، فيما تواجه السلطات الصحية صعوبة في احتواء التفشي الحالي بسبب عدم توفر لقاح أو علاج نوعي لسلالة "بونديبوجيو" حتى الآن. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج نطاق السيطرة، فيما صنفته المنظمة على أنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دولياً

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

skynewsarabia /  🏆 19. in SA

إيبولا فيروس تفشي قيود سفر الاتحاد الأوروبي ضغوطا أميركية احتواء كأس العالم

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-11 04:09:59