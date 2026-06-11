الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوطا أميركية لفرض قيود سفر أكثر صرامة لاحتواء تفشي الإيبولا في الكونغو والدول المجاورة

الاتحاد الأوروبي رفض ضغوطا أميركية لفرض قيود سفر أكثر صرامة لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض مناطق أوغندا، بالتزامن مع استعداد الدولتين للمشاركة في استضافة كأس العالم.

رفض الاتحاد الأوروبي ضغوطا أميركية لفرض قيود سفر أكثر صرامة ل احتواء تفشي فيروس ال إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض مناطق أوغندا، بالتزامن مع استعداد الدولتين للمشاركة في استضافة كأس العالم .

أول من كشف عن المكالمة، التي تناولت الجهود المشتركة للتعامل مع التفشي، في وقت سجلت فيه نحو 600 إصابة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية في مايو الماضي. من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها نسقت استجابتها منذ بداية الأزمة مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين والهيئات المختصة.

ويعد الإيبولا من الأمراض الفيروسية شديدة الخطورة، وينتقل عبر الاتصال المباشر بالمصابين أو سوائل أجسامهم، فيما تواجه السلطات الصحية صعوبة في احتواء التفشي الحالي بسبب عدم توفر لقاح أو علاج نوعي لسلالة "بونديبوجيو" حتى الآن. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال خارج نطاق السيطرة، فيما صنفته المنظمة على أنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دولياً





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيبولا فيروس تفشي قيود سفر الاتحاد الأوروبي ضغوطا أميركية احتواء كأس العالم

United States Latest News, United States Headlines