الاتحاد المصري لكرة القدم: بعثة منتخب مصر تتكون من 59 فردا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن بعثة منتخب مصر التي وصلت إلى الولايات المتحدة لمشاركة في كأس العالم تتكون من 59 فردا، من بينهم اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاونون.

وأضاف أن البعثة تتحمل نفقات إقامة المنتخب في ولاية أوهايو، وتكلفة الطيران إلى مدينة سياتل، بالإضافة إلى المقابل المادي الذي حصل عليه الاتحاد. وضح الأمين العام لاتحاد الكرة المصري مصطفى عزام أن القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة يمثل مشروع موازنة تقديرية وليس إنفاقا فعليا. وأكد أن الاتحاد يضع خطته المالية دائما بناء على افتراض وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية في أي بطولة يشارك بها، ثم يتم تقديم المستندات الرسمية بما تم إنفاقه بالفعل لاحقا لتوثيق.

وأضاف أن الفيفا يراجع مستندات الصرف لكل الاتحادات 3 مرات في الموسم الواحد للتحقق من الالتزام بمعايير الحوكمة الرياضية





