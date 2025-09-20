الاتحاد الأوروبي يدرس قيودًا تجارية على النفط الروسي بالتزامن مع حزمة عقوبات جديدة

يبحث الاتحاد الأوروبي فرض قيود تجارية على إمدادات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، في خطوة قد تستجيب لمطالب أمريكية سابقة. تأتي هذه الخطوة في سياق حزمة عقوبات جديدة، مع استمرار الجدل حول تأثير العقوبات الغربية على روسيا.

أعلنت الوكالة أن الخطط قيد الدراسة لا ترتبط بمقترحات حزمة ال عقوبات الجديدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا. وأوضحت الوكالة أن الإجراءات المقترحة، على عكس ال عقوبات التي تتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، تعتمد على دعم أغلبية العواصم فقط. ويُفهم من التصريحات أن هذه الإجراءات قد تشمل قيودًا على إمدادات ال نفط عبر خط أنابيب 'دروجبا'، الذي يزود هنغاريا وسلوفاكيا.

ويعتقد أن هذه الخطوة قد 'تسمح للاتحاد الأوروبي بتلبية مطلب رئيسي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الاتحاد كشرط لانضمام الولايات المتحدة إلى حلفائها في فرض عقوبات ضد روسيا'.\في سياق متصل، كانت وكالة رويترز قد نقلت في الرابع من سبتمبر عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، لم تذكر اسمه، أن ترامب طالب في محادثة مع الزعماء الأوروبيين بوقف شراء النفط الروسي. وقد أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب هذه المعلومات لاحقًا، مشيرًا إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وافقت مع ترامب على ضرورة تخلي أوروبا عن شراء موارد الطاقة الروسية. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الغربية على روسيا، حيث فرضت الدول الغربية عقوبات مختلفة بعد بدء العملية العسكرية الخاصة. وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضية الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تستهدف قطاعي البنوك والنفط والغاز بشكل خاص. وفي المقابل، تؤكد روسيا باستمرار أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل هذه العقوبات.\أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، أن حزمة العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا لن تتضمن قيودًا على مشتريات النفط من روسيا. وفي سياق آخر، قدم سيناتور جمهوري إلى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على 'أسطول الظل' الروسي، والذي يُزعم استخدامه للالتفاف على القيود المفروضة على تصدير النفط الروسي. تشير هذه التطورات إلى استمرار الجهود الدولية لتقييد قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية، مع تركيز خاص على قطاع الطاقة الذي يعتبر مصدر دخل رئيسي للبلاد. ويثير هذا الوضع تساؤلات حول فعالية العقوبات وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى التداعيات السياسية المحتملة





روسيا الاتحاد الأوروبي عقوبات نفط ترامب

