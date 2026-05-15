الاتفاقيات الإماراتية الهندية: شراكة استراتيجية بين الإمارات والهند في مجال الاستثمارات والدفاع

تم توقيع مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات والهند بقيمة تقارب 5 مليارات دولار، تشمل استثمارات إماراتية في الهند، وشراكة استراتيجية في مجال الدفاع. وقد شهد اللقاء بين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبو ظبي، 15 مايو 2026.

وقعت الإمارات و الهند ، الجمعة، مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت استثمارات إماراتية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار، إضافة إلى إطار عمل لشراكة دفاعية استراتيجية بين وزارتي الدفاع في البلدين.

لقاء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال حفل استقبال رسمي في أبو ظبي، 15 مايو 2026 وجاء ذلك في ختام زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أبو ظبي ولقائه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ‘وام’. وشهد الجانبان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى توسيع التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وبحسب ‘وام’, تضمنت الاتفاقيات استثمارات إماراتية في الهند بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، بينها صفقة بقيمة 3 مليارات دولار للاستحواذ على حصة تبلغ 60% في بنك RBL. كما شملت الاستثمارات مساهمتين بقيمة تقارب مليار دولار لكل منهما في ‘الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي’ وشركة SAMMAN CAPITAL الهندية. وفي المجال الدفاعي، وقَّع البلدان اتفاقية بشأن إطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين وزارتي الدفاع في البلدين.

كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون استراتيجي بين شركة أدنوك وشركة النفط الهندية المحدودة لتوريد غاز البترول المسال. وشملت التفاهمات أيضاً مجالات الذكاء الصناعي والملاحة البحرية وبناء السفن. تزامناً مع تصعيد ميداني.. انطلاق اليوم الثاني من جولة محادثات لبنان وإسرائيل في واشنطن، لبنان..

