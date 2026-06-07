الاتحاد الدولي للنقل الجوي يفضح صعوبات إنتاج الوقود المستدام وسط ارتفاع أسعار الوقود وعمليات رفع الأسعار

يُظهر المؤتمر الأخير للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن إنتاج وقود الطائرات المستدام لا يتجاوز 0.8٪ من الاستهلاك العالمي، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وتحديات أمنية، بينما تخطط شركات كبرى لرفع الأسعار وتوسيع الاستخدام المحتمل للموارد الزراعية في البرازيل.

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) خلال مؤتمرٍ عُقد في ريو دي جانيرو أن صعوبة الحصول على وقود الطائرات المستدامة من مصادر غير نفطية لا تزال تشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق خفض انبعاثات الكربون في قطاع الطيران.

يوضح المدير العام للاتحاد، ويلي والش، أن الإنتاج العالمي للوقود المستدام سيصل إلى حوالي 2.4 مليون طن في عام 2026، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز 0.8 بالمائة من إجمالي استهلاك الوقود في شركات الطيران. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم عن النزاع المستمر في الشرق الأوسط لم يفض إلى زيادة الوعي بضرورة تنويع مصادر الإمداد أو تحفيز السوق لإنشاء بنية تحتية تدعم الوقود المستدام.

وأضاف والش أن الأسواق لا تزال تنتظر صدمة طاقة أو ضرورة سيادة طاقة أو ضغطًا حاسمًا لتثبيت الحوافز اللازمة لتطوير واستخدام الوقود الأخضر على نطاق واسع. من جانب آخر، شددت بريتي جاين، مديرة قسم البحوث للحياد الكربوني في الاتحاد، على الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها دول أمريكا اللاتينية، خاصة البرازيل، التي تمتلك ما يقارب مائة وعشرين مليون طن من المواد الخام المحتملة، مثل مخلفات الزراعة، مخلفات الطعام، والزيوت المستعملة، لإنتاج وقود الطائرات المستدام بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن تحويل هذه الموارد إلى وقود حيوي يتطلب استثمارات ضخمة وتعاوناً دولياً لتطوير تقنيات معالجة فعّالة، بالإضافة إلى وضع أطر تنظيمية تشجع على الاعتماد على الوقود الأخضر وتضمن استدامة سلاسل الإمداد. وعلى صعيد أوروبا، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية عن حادثة سقوط طائرة بوينغ 787‑9 دريملاينر في مطار فرانكفورت، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المتعلقة بالممتلكات الجوية وتدابير الوقاية من التهديدات المحتملة.

وفي الوقت نفسه، تكثف شركات الطيران الكبرى جهودها لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الصراعات الإقليمية. حيث أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية (British Airways) عن نية رفع أسعار تذاكرها لتغطي جزءاً من الزيادة التي تقدر بـ2 مليار يورو في تكاليف الوقود لهذا العام، وهو ما يعادل تقريباً 60 بالمائة من إجمالي مصاريف الوقود وفقاً لشركة إيه إيه جي إس إيه المالكة.

وقد صرح شون دويللي، الرئيس التنفيذي للخطوط البريطانية، أن الشركة ستحاول نقل جزء من عبء الارتفاع إلى المستهلكين، مع الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق عبر تحسين كفاءة العمليات وتبني حلول طاقة أكثر استدامة كلما أمكن ذلك. وفي خضم هذه التحديات، يشهد قطاع الطيران تحولات هيكلية تتطلب تنسيقاً دوليًا بين الحكومات، المنظمات المتخصصة، وشركات الطيران لتسريع وتيرة التحول إلى وقود طيران مستدام يضمن توازنًا بين النمو الاقتصادي والالتزام بأهداف المناخ العالمية





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