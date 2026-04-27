الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات والديزل

كشف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة ، دان يورغسن، عن اعتماد القارة الأوروبية بشكل كبير على منطقة الخليج العربي لتلبية احتياجاتها المتزايدة من وقود الطائرات و الديزل ، حيث تصل هذه النسبة إلى 40% من إجمالي الاستهلاك.

هذا الاعتماد يضع أوروبا في موقف هش، خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي تهدد بشكل مباشر خطوط الإمداد الحيوية. وأشار المفوض يورغسن إلى أن المخزونات الاستراتيجية لوقود الطائرات في أوروبا، خاصةً في القطاع الخاص، محدودة للغاية، مما يزيد من حدة القلق بشأن أي اضطرابات محتملة في الإمدادات. هذا الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا وتنويع مصادر الوقود لتقليل الاعتماد على منطقة واحدة.

كما حذر المفوض من أن خطر انقطاع إمدادات وقود الطائرات لا يقتصر على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بل يهدد أيضًا الدول الأوروبية الأخرى غير المنضوية تحت مظلة الاتحاد، مما يستدعي تنسيقًا إقليميًا دوليًا لمواجهة هذا التحدي. وتعتبر المملكة المتحدة الأكثر عرضة للخطر في هذا السيناريو، حيث لا تمتلك أي قدرة على تكرير وقود الطائرات على أراضيها. هذا يجعلها معتمدة بشكل كامل على الواردات، مما يجعلها أكثر حساسية لأي تقلبات في الأسعار أو انقطاعات في الإمدادات.

وقد صرح المفوض يورغسن بأن الاتحاد الأوروبي يقترب بسرعة من أزمة إمدادات محتملة، والتي ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الوقود وإلغاء العديد من الرحلات الجوية، مما سيؤثر سلبًا على قطاع الطيران والاقتصاد بشكل عام. وقد عبر مسؤولون تنفيذيون في شركات الطيران الأوروبية عن قلقهم المتزايد بشأن هذا الوضع، وأشاروا إلى أنهم قد يضطرون إلى نقل الزيادة في تكاليف الوقود إلى المستهلكين إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة.

هذا يعني أن أسعار تذاكر الطيران قد ترتفع بشكل كبير، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويقلل من حركة السفر والسياحة. إن الوضع الحالي يستدعي إعادة تقييم شامل لاستراتيجيات الطاقة في أوروبا، والبحث عن بدائل مستدامة لوقود الطائرات والديزل. يجب على الاتحاد الأوروبي الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما يجب تعزيز التعاون مع الدول المنتجة للطاقة في مناطق أخرى من العالم، وتنويع مصادر الإمداد لضمان أمن الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الأوروبية العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطيران، من خلال تطوير تقنيات جديدة للطائرات واستخدام وقود أكثر كفاءة. إن مواجهة هذا التحدي تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات وشركات الطيران والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وعي عام بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة. إن تجاهل هذا التحذير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأوروبي وعلى حياة المواطنين. يجب أن يكون أمن الطاقة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه





