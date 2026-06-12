الاتحاد الآسيوي يصدر عقوبات تديبية بحق نادي الهلال

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلسلة من العقوبات التأديبية بحق نادي الهلال، شملت غرامات مالية وإيقاف أحد أعضاء الجهاز الفني.

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلسلة من العقوبات التأديبية بحق نادي الهلال ، شملت غرامات مالية وإيقاف أحد أعضاء الجهاز الفني، وذلك على خلفية إحدى مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب ما أعلنته لجنة الانضباط والأخلاق، تم فرض غرامة مالية على الهلال بلغت 9625 دولارا بسبب التأخر في انطلاق شوطي المباراة أمام السد القطري، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 3000 دولار نتيجة عدم التزام بعض مسؤولي الفريق بارتداء بطاقات الاعتماد الرسمية داخل المنطقة الفنية. كما شملت العقوبات إيقاف مساعد مدرب الهلال ريكاردو روكيني، لمدة أربع مباريات رسمية، إلى جانب تغريمه 10 دولار آلاف، بعد ثبوت قيامه بتوجيه إشارة اعتبرت مسيئة تجاه أحد حكام المباراة.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق لوائحه الصارمة المتعلقة بالسلوك الرياضي والانضباط، مشددا على ضرورة التزام جميع الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية بالقواعد التنظيمية داخل المنافسات القارية. ومن المنتظر أن ينعكس قرار الإيقاف على الجهاز الفني للهلال خلال المباريات المقبلة، حيث سيعمل المدرب على إعادة ترتيب أوراقه لتعويض غياب مساعده وضمان استمرار استقرار الفريق فنيا في الاستحقاقات المحلية والآسيوية.

احتفظ نادي الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، إثر فوزه ماتشيدا زيلفيا الياباني (1-0) بعد تمدي المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، بمدينة جدة





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