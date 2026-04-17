الاتحاد يودع دوري أبطال آسيا والهزيمة أمام ماتشيدا الياباني.. ومستجدات الكرة النسائية والأهلي

ودّع الاتحاد السعودي بطولة دوري أبطال آسيا بخسارته أمام ماتشيدا الياباني، بينما يواصل المنتخب السعودي للسيدات استعداداته للمباريات الودية، والأهلي يعرب عن تمنياته بالشفاء للاعب جوهور دار التعظيم الماليزي.

ودّع فريق الاتحاد السعودي منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بخسارته 1-0 أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في الدور ربع النهائي. جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31، حيث استغل الأسترالي تيتي ينجي حالة من الارتباك داخل منطقة جزاء الاتحاد ليطلق تسديدة قوية سكنت الشباك، ليقود فريقه إلى الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى بالبطولة.

أهدر لاعبو الاتحاد العديد من الفرص في الشوط الثاني، حيث ارتطمت الكرة بالقائم مرتين، قبل أن يسجل دانيلو هدفاً قبل خمس دقائق من النهاية، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بداعي وجود لمسة يد على اللاعب البرتغالي. في سياق متصل، يواصل المنتخب السعودي للسيدات استعداداته للمباريات الودية، حيث سيخوض مباراته الثالثة والأخيرة في معسكره الإعدادي المقام بمدينة أبها مساء السبت، بمواجهة نظيره منتخب مصر. كانت سيدات الأخضر قد خسرن مباراتهن الودية الماضية أمام مصر بنتيجة 2-1، وتعادلن في اللقاء الأول أمام منتخب بوتسوانا بنتيجة 1-1. وقد استدعى المدير الفني للمنتخب، الإسباني لويس كورتيس، 24 لاعبة لهذا المعسكر، وهن: سارة خالد، منى عبد الرحمن، ريم عادل، بيان صدقة، سارة الحمد، فريدة حنفي، رغد مخيزن، شروق الهوساوي، أسيل أحمد، ليان جوهري، سلاف أحمد، مجد العتيبي، لانا عبد الرزاق، مريم التميمي، عذى فهد، صبا توفيق، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، صفاء زدادكه، مرام اليحيا، مباركة محمد، البندري مبارك، فدوى خالد، ولمار محمد. على صعيد آخر، عبر النادي الأهلي عن تمنياته بالشفاء العاجل للبرازيلي جايرو داسيلفا، لاعب فريق جوهور دار التعظيم الماليزي، عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال اللقاء، إثر احتكاكه مع اللاعب علي مجرشي في الدقيقة 37، مما أدى إلى حصول مجرشي على بطاقة حمراء وإكمال الأهلي للمواجهة بعشرة لاعبين. نشر الأهلي رسالة دعم للاعب عبر منصة إكس، متمنياً له العودة السريعة للملاعب، ومهنئاً إياه وفريقه على أدائهم المميز في دوري أبطال آسيا للنخبة. وكان الأهلي قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي البطولة عقب تغلبه على جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 2-1. بالإضافة إلى ذلك، وضعت إدارة نادي الخليج خياراتها بشأن المدرب القادم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم مبكراً، بعد رحيل المدرب اليوناني دونيس الذي تولى قيادة المنتخب السعودي الأول، على الرغم من تبقي شهرين في عقده مع النادي. كما أعاد البرازيلي جالينو، لاعب فريق الأهلي، ذكريات نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في نسخته الماضية، بتسجيله هدفاً مشابهاً بشباك جوهور دار التعظيم الماليزي. وقد توقف فهد سندي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، لحظة وصوله إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، للتناقش مع عدد من الجماهير والاستماع إلى آرائهم





