الاتحاد السعودي: 21 عامًا من الغياب القاري.. هل تنتهي العقدة الآسيوية؟

يواصل نادي الاتحاد السعودي البحث عن استعادة لقبه في دوري أبطال آسيا بعد مرور 21 عامًا على آخر تتويج، وسط تحديات منافسة وتغيرات مستمرة، وتطلعات جماهيرية لكسر حاجز الغياب القاري.

17 أبريل 2026 - 23:25 | آخر تحديث 17 أبريل 2026 - 23:25 يمر نادي الاتحاد السعودي ب فترة غياب قاري طويلة، حيث مرت 21 عامًا على آخر تتويج للفريق بلقب دوري أبطال آسيا . هذا الغياب الطويل عن منصات ال تتويج القارية، رغم المكانة المرموقة التي يحتلها الاتحاد في كرة القدم الآسيوية ، يعد علامة فارقة في تاريخ النادي. استعاد "العميد" أمجاده القارية مرتين متتاليتين في حقبة ذهبية لا تزال راسخة في ذاكرة جماهيره، وذلك في عامي 2004 و2005.

بعد تلك الفترة الزاهية، انخرط النادي في سلسلة من المشاركات القارية التي لم تسفر عن تحقيق نفس النجاحات السابقة، مما ترك إرثًا من التطلعات العميقة لاستعادة تلك الهيبة. وشهدت الآونة الأخيرة خيبة أمل جديدة للفريق، حيث تعرض الاتحاد لخسارة مفاجئة أمام نظيره الياباني ماتشيدا زيلفيا، بهدف نظيف، في مباراة لم يتمكن خلالها "العميد" من قلب الطاولة أو حتى العودة بنتيجة التعادل التي تمكنه من التأهل. هذه الخسارة زادت من مرارة الغياب القاري، وأضافت فصلاً جديدًا إلى السعي المتواصل لاستعادة اللقب الذي طال انتظاره. لقد بذلت محاولات عديدة على مدار السنوات الماضية للعودة إلى مسار الانتصارات واستعادة الألقاب القارية، إلا أن المنافسة الشرسة والتغيرات المستمرة على الصعيدين الفني والإداري داخل النادي، بالإضافة إلى التطور المتنامي للفرق المنافسة، حالت دون تحقيق هذا الهدف المنشود. كانت جماهير الاتحاد تعلق آمالًا كبيرة على هذه النسخة من البطولة، لتكون نقطة تحول تكسر حاجز الغياب القاري الذي تجاوز عقدين من الزمن، ولتستعيد مجدًا غاب طويلاً. تبقى هذه الفترة بمثابة تحدٍ كبير للإدارة الحالية والجهاز الفني، لاسيما في ظل الضغط الجماهيري الكبير والرغبة الملحة في رؤية النادي يعود للمنافسة على الألقاب القارية الكبرى. إن تحليل الأسباب الجذرية لهذا الغياب، سواء كانت فنية، تكتيكية، أو حتى إدارية، سيكون خطوة ضرورية لوضع استراتيجيات فعالة تضمن استعادة الاتحاد لمكانته الطبيعية على الساحة الآسيوية. تتطلع الأعين نحو المستقبل، مع أمل أن تكون هذه الفترة الصعبة دافعًا قويًا لإعادة بناء الفريق وتعزيز صفوفه بالشكل الذي يمكنه من استعادة مجد الماضي القاري. إن التاريخ يشهد على قدرة الاتحاد على تحقيق الإنجازات، وتظل هذه القدرة كامنة، تنتظر الظروف المناسبة لإعادة إشعالها وتحقيق حلم الجماهير باستعادة لقب دوري أبطال آسيا





